只是踩積水！男高燒40度瀕死　醫驚見「腳底厚繭」揪致病元凶

▲阿伯清理完積水後因感染「鉤端螺旋體病」發高燒、多重器官衰竭命危。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

重症科醫師黃軒分享，曾遇過一名60多歲的農民，在雨後赤腳清理積水與田裡垃圾，一週後竟突發40度高燒、全身發抖，甚至喊著「小腿像被狠狠撕裂一樣痛」。怎料送入加護病房後病情急轉直下，出現種種敗血性休克與多重器官衰竭的警訊，所幸醫師從他「粗厚的腳底板」揪出致病元凶為「鉤端螺旋體病」，對症下藥後才將人從鬼門關前救回。

黃軒醫師在粉專發文示警，「大雨停了，但死神沒有停！」他回憶，當時這名農民被送進急診時，高燒40度且意識逐漸模糊。家屬焦急地指著阿伯的四肢，詢問手腳為何出現一塊塊紅紫、青紫色的不規則斑塊，甚至以為只是「太冷了」。然而，黃軒一看就察覺不對勁，這宛如大理石花紋的斑塊，代表著微循環灌流不足、組織缺氧，是敗血性休克發出的無聲警報。

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儘管醫療團隊立刻投以2～3種廣效型抗生素，阿伯的病況卻持續惡化。進入ICU僅短短7小時，就出現黃疸、無尿、肝臟衰竭及呼吸困難等瀕死徵兆。黃軒直言：「身為重症醫師，看不出來敵人的巢穴，只知全身到處都是火花蔓延，我個人是非常惶恐的。」

在反覆思索感染源時，黃軒緊盯著阿伯發黃的雙眼與佈滿斑塊的小腿，腦海中閃過「豪雨、積水」的念頭。他隨即蹲下檢查患者的雙腳，發現那是一雙長期光腳工作、佈滿厚繭與皮屑的腳底。經詢問家屬，確認阿伯在清理災後家園與農田時「全都是赤腳」，這才讓黃軒恍然大悟，揪出藏在泥水中的隱形殺手「鉤端螺旋體病（Leptospirosis）」。

黃軒解釋，老鼠、豬、牛等動物的尿液可能污染豪雨積水，若民眾赤腳或身上有傷口接觸到汙水、泥水，細菌就可能趁機鑽入體內，隨著血液循環蔓延全身器官。部分患者可能快速惡化為黃疸、腎衰竭、肺出血甚至多重器官衰竭。

「急重症醫師更像偵探，真相有時候還會不只一個。」黃軒立刻停用原先的廣效抗生素，改採專屬治療鉤端螺旋體病的藥物。奇蹟似地，在換藥後的7小時內，阿伯的意識逐漸恢復，也順利排出尿液，成功脫離險境。

黃軒藉此個案提醒，災後真正的危險，往往在雨停後的幾天或幾個禮拜才浮現。民眾若在豪雨後曾接觸積水或汙泥，隨後出現以下5大症狀，請務必立即就醫，千萬別當成一般感冒，並主動告知醫師「有積水接觸史及曾赤腳」：

1. 高燒

2. 小腿肌肉劇痛

3. 頭痛

4. 黃疸

5. 尿量減少