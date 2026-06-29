愛滋外籍感染者占1成　羅一鈞：今年底擴大外國人治療補助

▲疾管署和相關學會今舉辦U=U衛教宣導車開跑儀式。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣每年新增「愛滋病」感染人數已成功降至約900多人，不過外籍感染者在過去5年，每年仍平均新增106人，占比約1成。疾管署署長羅一鈞表示，8月會預告「取得永久居留」及「合法居留之未滿18歲」的外籍人士納入治療費用補助對象，最快年底上路，未來也可透過治療達到U=U降低傳染風險。

7月2日為台灣U=U Day，台灣愛滋病學會、愛滋感染者權益促進會今下午舉辦U=U衛教宣導車開跑儀式，希望讓民眾更認識「U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒量即不具傳染力）」科學實證的理解。羅一鈞表示，U=U代表穩定治療到測不到病毒，HIV透過性行為傳染的機率就是0。

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針對國內感染狀況，羅一鈞說明，目前國內每年新增感染人數已經下降到800至900人，不過外籍感染者過去5年間，每年平均新增106人，占比已經達全國新增人數約1成，然而現行的「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」規定，只有「外籍配偶」、「泰緬專案及滯台藏族人士」、「於我國醫療過程中感染之外籍人士」等三類人可獲補助。

羅一鈞說，為進一步將外籍感染者納入治療和追蹤體系，疾管署已經在5月28日提報「衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會政策組會議」同意修正補助辦法，將增列「取得永久居留」及「合法居留之未滿18歲」等2類補助對象，最快年底上路。