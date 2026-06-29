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「吃冰會感冒嗎」夫妻戰翻！名醫戳破迷思：你不是用鼻子吃

▲▼剉冰、刨冰、冰品、冰店。（圖／記者許力方攝）

▲關於「吃冰會不會感冒、感冒能吃冰嗎」這些萬年考古題，婦產科名醫蘇怡寧解答了。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

關於「吃冰會不會引發感冒」或是「感冒到底能不能吃冰」，一直是眾人熱議、甚至掀起世代或夫妻間爭執的熱門話題。近日就有網友私訊婦產科名醫蘇怡寧，表示與先生為了「感冒吃冰」各持己見，雙方辯論到快變家庭會議，誰也說服不了誰，只好發出求救訊息。對此，蘇怡寧整理出醫學資訊，並直言吃冰會感冒根本是「扯太遠了」。

針對「吃冰會不會害你感冒」這道萬年考古題，蘇怡寧醫師在粉專發文直指「不會！」他解釋，感冒是病毒感染，冰塊本身並不會無中生有變出病毒。不過，許多人將「冷」與感冒畫上等號，其實是因為有研究發現，當鼻腔內的組織溫度下降約5度時，鼻腔前端負責第一線防守的「胞外囊泡」（專門圍剿病毒的小兵）數量會直接減少4成以上，導致局部免疫力變弱。

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蘇怡寧進一步說明，嚴格來說「冷會讓你比較容易感冒」確實有道理，但罪魁禍首是鼻子吸進的冷空氣，而不是嘴巴吃下的那支冰。他打趣地說：「所以你說冬天容易感冒這個合理，但說吃冰會感冒這真的就扯太遠了，你不是用鼻子吃冰。」

至於民眾也關心「已經感冒了，到底還能不能吃冰？」不少人認為吃冰會加重病情，但蘇怡寧破除迷思指出，吃冰不會讓病毒變兇，也不會讓病程拖更久。相反地，在喉嚨痛的時候，低溫反而有點像在幫發炎的喉嚨「冰敷」，不僅能消腫也能止痛。他舉例，像是扁桃腺手術後用冰品來緩解疼痛，也是有研究支持的做法。至於部分觀念認為「冰會生痰、牛奶會生痰」，他則笑笑表示，該派別的證據其實很薄弱。

當然，醫學知識也需要考量個案差異。蘇怡寧提醒，如果你本身是氣喘體質，或是天生對冷空氣、冷飲特別敏感容易咳嗽的人，冷的東西確實可能誘發咳嗽，這群人就應該稍微避開。但他也強調，自己會怎樣自己最清楚，「重點就是個案不是通則，你會怎樣不代表別人就一定會怎樣」。

面對這種科學實證與傳統觀念的碰撞，蘇怡寧幽默呼籲，真的不用為了吃冰吵架，很不值得，「科學是一回事，但信仰又是另一回事，真的不爽偷吃就好。」

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關鍵字： 蘇怡寧醫師 感冒 吃冰 病毒 病程 咳嗽 研究

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