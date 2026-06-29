健保愛心專戶協助129人「清償180萬欠費」　年紀最小僅1歲

▲中央健保署。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

健保署今日公布，與宜蘭縣社會處合作，協助115戶家庭清償健保費，受惠129人、金額近180萬元，其中年齡最小僅1歲，最大為87歲長者。

健保署愛心專戶主要協助低收入戶、弱勢兒少、重度身心障礙者及各地縣市政府社會局關注之弱勢對象等。家住員山鄉的曾先生（57歲），因中風無法工作，患有失智症，領有輕度身心障礙手冊，且為低收入戶；從事粗工的廖先生（53歲）原居住於公司宿舍，因右腳受傷缺乏治療致截肢，且喪失工作及住處，領有中度身心障礙手冊及低收入戶資格，經濟拮据，致無力處理健保費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署台北業務組組長李純馥指出，上述個案皆為宜蘭縣政府社會處列入弱勢關懷對象，健保署台北業務組以跨機關合作，透過通報系統得知後個案情況，立即啟動健保愛心專戶，協助繳納健保欠費；另外，此次受惠者年齡最小1歲，因沒人扶養、照顧，獨立加保，像這樣類似由社會局安置的弱勢幼兒，健保署都會優先全額補助，不管是健保或社福，都會列在優先。

李純馥說，台北業務組曾於110年至113年期間聯手宜蘭、新北、連江、金門、基隆及台北等縣市政府跨機關共同合作助弱勢繳清欠費，6縣市累計協助共642人，協助善款金額1,351萬餘元，目前台北業務組的愛心專戶還有945萬元可供運用。健保署於91年設立「健保愛心專戶」，據統計截至115年5月底，受惠人數逾6千人。