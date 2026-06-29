夏天進出冷氣房血壓恐亂飆　醫示警「4族群」風險高

▲醫師提醒，夏天進出冷氣房要特別注意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏天許多人會想到要預防中暑、曬傷，卻比較少留意「血壓」問題。醫師提醒，台灣夏季炎熱，白天外出可能是30多度高溫，進到辦公室或是家裡又立刻至低溫冷氣房，身體在短時間內經歷忽冷忽熱的轉換，都可能讓血壓出現不規則波動，進而提高心肌缺氧或缺血性腦中風的機率，尤其4大族群要特別注意。

冬天低溫會讓血管收縮，交感神經活性增加，血壓也比較容易上升，所以普遍人對冬季心血管風險較有警覺。但人體血壓本來就會隨著生理時鐘起伏，早晨通常較高，晚上睡前較低，白天也會因活動、壓力、運動而有所變化。

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聯安診所心臟內科醫師施奕仲表示，夏天高溫環境下血管容易舒張，頻繁進出冷氣房時，血管也會反覆收縮和舒張，台灣夏天戶外高溫可達38度，室內冷氣卻可能只有24度左右，從戶外走進室內，就像一下子從夏天走進冬天，10幾度的溫差，會影響自律神經調節，使原本有節律的血壓變化變得不規則，甚至在白天出現明顯亂動，也就是所謂的血壓波動幅度增加。

夏天另一個影響血壓穩定的是水分不足。天氣熱的時候，身體會靠流汗和水分蒸發來散熱，如果流汗多、喝水又不夠，就容易出現輕微脫水，脫水不一定會讓人馬上有很明顯的感覺，但體內的鹽分濃度相對變高，也會刺激交感神經活性，再加上若大量出汗後沒有及時補充水分與電解質，循環中的血量也可能下降，身體為了維持血液灌流，心臟與血管需要更努力調節。

施奕仲也特別提醒4大族群，夏天更需要留意白天的血壓變化，包括「三高族群」、「排汗量大或長時間在戶外活動、高溫環境工作者」、「年長者，尤其是進食、喝水量較少或口渴感不明顯者」以及「已有心血管疾病、動脈硬化或血管狹窄風險者」。

施奕仲強調，要維持固定早晚量血壓，了解自己平常的血壓範圍，若夏天出現頭暈、疲倦、無力或注意力不集中，也能透過血壓、心跳與體溫變化，判斷身體是否和平常不同，流汗多時要適時補充水分與電解質，大量流汗時除了白開水，也可以視情況補充含電解質的飲品。

另外，進冷氣房前先讓身體緩一下，從戶外進到冷氣房前可以先在陰影處或較不悶熱的地方停留片刻，讓身體有時間適應，剛曝曬後也不要立刻大量灌冰水，以免自律神經反應過強，導致心跳與血壓突然變化。