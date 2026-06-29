51歲提早退休「變不聰明」　研究揭男性大腦退化風險

▲國外研究發現男性若在51歲就退休，大腦退化速度會比同齡人快，女性則無此現象。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

不少人追求FIRE（財務自由、提早退休），希望提早享受人生，但一項研究發現，男性若在51至64歲離開職場，認知功能可能比同齡人退化得更快，不過女性及65歲後正常退休男性，則未觀察到類似現象；醫師說，退休不是問題，重點在於退休後是否持續讓大腦接受刺激。

復健科醫師王思恒在臉書分享，過去探討退休及認知功能的研究，常難以釐清究竟是退休導致大腦退化，還是認知功能變差才提早退休，而此研究利用美國數萬人的長期資料，並結合各地就業市場變化，排除健康等干擾因素，得以比較清楚分析出退休和認知能力之間的因果關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究發現，只要當地工作機會減少、就業率下降，受影響族群的認知測驗分數便會下降，而這種「變不聰明」的現象，主要集中在51至64歲男性；女性與65歲後才退休的男性，則未受明顯影響。研究推論，中年男性若太早離開職場，大腦可能比預期更早退化。

對於男性為何比較容易受影響，研究沒有明確答案，不過王思恒分析，可能是工作長期與男性重要的自我價值有關，退休改變身分認同，社交圈縮小，且生活缺乏新的學習與挑戰，大腦接收的刺激也跟著減少所致。

不過，王思恒強調，研究中的受試者多屬因景氣或就業環境惡化而被動離開職場，和主動規畫、追求財務自由的FIRE族並不完全相同，所以不代表提早退休一定會造成認知退化，但提醒民眾退休後仍應維持大腦活力。

王思恒建議，退休後可把握5原則，以降低認知退化風險：

●持續學習新技能，讓大腦保持受刺激。

●維持面對面的社交互動。

●從事需要思考的兼職或志工服務。

●規律進行有氧及肌力運動。

●保持充足睡眠，幫助大腦修復。

王思恒說，退休不等同於不再好好使用大腦，若可維持學習、社交及運動習慣，相信對於維持認知功能及生活品質都會有明顯助益。