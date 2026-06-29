慢性病年輕化！北市推健檢抽Apple Watch　揪代謝症候群風險

▲腰圍過粗即有代謝症候群風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據台北市113年死因統計，十大死因中有8項屬於慢性疾病，而40至64歲族群代謝症候群盛行率已達21.93%。為鼓勵民眾養成定期健檢習慣，台北市衛生局推出「台北健康養成記」篩檢獎勵活動，即日起至115年11月30日止，凡設籍台北市、40歲至64歲民眾完成成人預防保健服務並完成線上登錄，即有機會抽中Apple Watch等獎品。

台北市衛生局長黃建華表示，代謝症候群包含腰圍過粗、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）不足等五項指標，只要符合其中三項，即屬於高風險族群，由於初期大多沒有明顯症狀，民眾容易忽略，但若未及早改善，日後罹患糖尿病、腦中風及心血管疾病的機率將大幅增加。

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黃建華指出，目前政府提供的成人預防保健服務已涵蓋血壓、血糖及血脂等重要檢查項目，可協助民眾了解自身是否有代謝症候群風險，若已確診代謝症候群，也可至台北市250家參與「代謝症候群防治計畫」的醫療院所，接受衛教諮詢及後續健康管理，透過飲食、運動及生活型態調整，降低慢性病發生風險。

除了慢性病外，癌症已連續多年高居國人十大死因首位。台北市衛生局健管科科長林雪蘭指出，根據世界衛生組織（WHO）資料，吸菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖都是癌症的重要危險因子，且至少三分之一癌症可透過健康生活型態與定期篩檢加以預防。

其中口腔癌與檳榔的關聯尤其明顯。林雪蘭表示，約七成口腔癌患者有嚼食檳榔習慣，嚼檳者罹患口腔癌的風險約為一般人的28倍，若同時有吸菸及飲酒習慣，風險更可高達123倍，因此呼籲民眾遠離「菸、檳、酒」，降低罹癌風險。

為鼓勵民眾養成定期健檢習慣，台北市衛生局推出「台北健康養成記」篩檢獎勵活動。其中「定期健檢好運到，十來運轉加碼抽」即日起至115年11月30日止，凡設籍台北市、40歲至64歲民眾完成成人預防保健服務並完成線上登錄，即有機會抽中Apple Watch等獎品。

此外，「防癌保衛戰：健康好禮一手刮」活動將於115年7月1日至10月31日登場，符合資格民眾至合作醫療院所完成大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌任一項公費篩檢，即可獲得刮刮卡一張，有機會抽中機票、住宿券等好禮。