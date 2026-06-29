結節大小10年沒變！他以為沒事　醫一刺疑似「長最慢的癌症」

▲大哥甲狀腺結節10年大小沒變，穿刺檢查竟疑似是甲狀腺癌。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

身上發現結節，即使多年來大小沒有變化，也別輕易掉以輕心。新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸日前分享，一位患者來追蹤已存在10年的結節，沒想到經穿刺檢查後，結果竟是「疑似甲狀腺癌」，這項意外的發現讓醫師也感到驚訝。

許哲綸醫師在粉專分享這起門診個案，當時該名大哥笑著對他說：「我這顆結節發現10年了啦！大小都沒什麼變，來給你追蹤一下。」許哲綸表示，超音波探頭放上去檢查時，發現結節外型雖然有點可疑，但因為不到0.5公分，加上10年來都沒有變大，確實是不太需要擔心。不過，他仍抱持著「來都來了，還是穿刺一下吧」的謹慎態度安排檢查，沒想到結果報告出爐，竟疑似為甲狀腺癌。

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「這個結果也讓我有點驚訝。」許哲綸解釋，甲狀腺癌是長得最慢的癌症，有些人甚至罹癌一輩子也沒發現。因此，這顆「10年不長大」的癌症雖然聽起來有點特別，但若以甲狀腺癌的特性來看，其實還算合理。

面對這樣的檢查結果，許哲綸也安撫指出，絕大多數的甲狀腺癌對治療非常有效。患者只要透過手術切除，再視情況加上放射碘治療，幾乎都能痊癒，不再復發。他補充提到，近半年來陸續轉介了數名甲狀腺癌個案至長庚醫院，後續的治療結果都很好，也期盼這名大哥的治療過程能一樣順利。

北投健康管理醫院副院長錢政平曾指出，位於頸部的甲狀腺呈現蝴蝶狀，主要功能為製造與人體新陳代謝息息相關的甲狀腺激素。而所謂的「結節」，即是甲狀腺組織不正常增生所形成的腫塊，可能是一顆水泡，也可能是一顆實心肉瘤。

事實上，甲狀腺結節是國人最常見的甲狀腺疾病，平均每7人就有1人患有此症，其中女性患者更佔了約7成。多數人通常沒有明顯不適症狀，從外觀看不出來也摸不到，往往是在健康檢查時才意外發現。

不過，仍有少數患者會感到頸部、下巴或耳部疼痛。錢政平表示，若結節體積不大，通常只需定期追蹤即可，醫師會根據結節的大小與型態，建議每3個月、6個月或1年回診追蹤一次。

一般來說，良性的甲狀腺結節不會對健康造成影響，多數人都能與之和平共處一輩子。但錢政平也提醒，若結節體積大於4公分，可能會壓迫到氣管或食道，引發呼吸困難、吞嚥困難或喉嚨發癢等問題，此時醫師會評估並建議手術切除。

至於結節變大是否就代表罹患癌症？錢政平直言，結節變大且轉為惡性腫瘤的機率其實非常低。不過他也呼籲民眾關注幾個危險徵兆：若結節成長速度過快、伴隨出血性變化，或是超音波檢查顯示結節血流豐富、出現微小鈣化點、質地硬實且邊界不規則或不清楚時，就必須提高警覺，因為這可能是甲狀腺癌的表現；特別是其中的未分化癌與淋巴癌，都常有在短期內快速變大的情況。