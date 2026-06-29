雨天5大滑倒危險地點　醫示警：長者跌跤別急著扶起

▲最近午後雨勢又大又急，民眾要慎防跌倒。（圖／記者劉耿豪攝）

記者邱俊吉／台北報導

最近午後頻頻出現大雨，不少路段地面濕滑，跌倒風險明顯增加。醫師說，雨天比較容易跌跤的地方，包括騎樓及人行道、磁磚地面、斑馬線、捷運站出入口，及樓梯、台階等處，民眾都應提高警覺，但若目擊長者摔倒，注意第一件事不是把人扶起來，而是詢問哪裡痛，免得二次傷害。

因應這陣子大雨直下，萬芳醫院臉書分享，雨天容易跌倒，多半與地面材質及環境有關，例如騎樓與人行道，常因積水變得濕滑；室內外磁磚遇水後，摩擦力會下降，稍有不慎便可能失足；斑馬線表面的油漆在雨天變滑，一不小心就容易滑倒；捷運站出入口除地面潮濕，人潮擁擠也提高被推擠倒地風險；樓梯與台階若踏面濕滑，加上雨傘可能遮擋視線，更容易踩空跌跤。

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想降低跌倒風險，萬芳醫院建議以下5件事要多注意：

●穿著止滑鞋，避免拖鞋或鞋底已磨平的鞋款。

●放慢腳步，避開濕滑磁磚、斑馬線及積水路面。

●撐傘不要遮住視線，上下樓梯務必扶好扶手。

●居家保持地面乾燥，門口可放置止滑墊。

●跌倒後若出現疼痛、無法站立、頭暈或意識不清等情形，應儘速就醫。

此外，萬芳醫院提醒，年長者跌倒容易出現後續問題，所以更需冷靜觀察，第一時間不要急著扶起，應先確認意識及呼吸是否正常，若清醒，再詢問哪裡疼痛，並留意是否撞到頭部，有無頭痛、暈眩、嘔吐等情形；若懷疑骨折，先設法固定傷處，同時立即求助，不要勉強移動，以免加重傷勢。

萬芳醫院強調，若跌倒後出現意識不清、叫不太醒、說話混亂、反應變慢、抽搐或昏倒，或頭部撞擊後持續頭痛、嘔吐，及明顯疼痛、腫脹、懷疑骨折，或無法站立、行走、症狀持續惡化，即使沒有明顯外傷，仍應儘速就醫，以免延誤治療時機。