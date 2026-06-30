童年最怕這怪味！名醫推青椒彩椒「3大好處」：我反而越來越愛

▲青椒、甜椒的特殊味道，並不是每個人都能接受。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人小時候最怕吃青椒，一聞到那股特殊的味道，總是偷偷挑掉。不過，隨著年紀增長，營養功能醫學專家劉博仁醫師透露，自己反而越來越喜歡青椒和彩椒，直言它們不只是料理中的配角，更是營養非常豐富的「天然抗氧化高手」！

劉博仁醫師在粉專分享，彩椒和青椒其實是同一種植物，只是「成熟程度」不同。青椒是在尚未完全成熟時就採收，因此葉綠素較多；而紅椒、黃椒、橙椒則是成熟後才採收，不只甜度增加，營養成分也大不同：

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青椒：維生素C豐富、熱量低。

紅椒：β-胡蘿蔔素、茄紅素及維生素A前驅物較高。

黃椒：富含葉黃素、玉米黃素，有助於眼睛健康。

橙椒：抗氧化植化素種類豐富，色彩也最討喜。

雖然顏色有異，但它們的共同特色是都富含維生素C、膳食纖維以及多種植化素，非常有助於抗氧化、維持免疫力與心血管健康。

▲甜椒非常適合入菜，醫師推薦最好的烹飪方式是「少油、快速烹調」。（示意圖／嘉義縣政府提供）

不過，網路上常有人問：「彩椒是不是要生吃才有營養？」劉博仁解答「不一定」。他解釋，由於維生素C怕高溫，若想保留較多營養，做成沙拉或稍微川燙是不錯的選擇；若要熱炒，則建議大火快炒2～3分鐘即可，不需炒到軟爛。反之，彩椒中的β-胡蘿蔔素、葉黃素等脂溶性植化素，若能和少量橄欖油一起料理，更容易被人體吸收。因此，最好的烹調方式並非完全生吃，而是「少油、快速烹調」。

至於民眾最擔心的農藥殘留問題，劉博仁指出，彩椒與青椒因為果皮光滑，清洗相對容易。他建議的安心清洗3步驟為：先在流動清水下沖洗約30秒，接著浸泡清水10～15分鐘，最後再沖洗一次即可。若特別在意，也可以優先選擇有產銷履歷或有機產品。

想讓餐桌多點色彩？劉博仁大方分享私房3道彩椒抗發炎、營養均衡的料理：

1. 彩椒酪梨雞胸沙拉：彩椒、雞胸肉、酪梨、小番茄搭配橄欖油與檸檬汁，清爽又富含優質蛋白質與好油脂。

2. 彩椒菇菇炒蛋：彩椒搭配香菇、鴻喜菇和雞蛋，大火快炒幾分鐘，就是一道營養均衡、適合全家的家常菜。

3. 彩椒烤鮭魚：將紅黃彩椒鋪底，放上鮭魚，撒上黑胡椒、迷迭香及少量橄欖油一起烘烤，既能保留彩椒甜味，也能補充Omega-3脂肪酸，是一道兼具美味與健康的抗發炎料理。

劉博仁提醒，每天餐桌上多一點天然、不同顏色的蔬菜，就是照顧身體最簡單的方法。