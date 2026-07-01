不是濕疹！她肚冒「10多顆紅疹」不痛癢　醫嘆：乳癌轉移了

▲婦人肚冒不痛不癢紅疹，經切片證實為「乳癌皮膚轉移」。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚科醫師吳仁欽近日分享一段令他心情沉重的看診經歷。一名70歲婦人因腹部冒出十幾顆「不痛不癢」的紅疹就醫，看似無害的症狀，卻因為婦人一句「我有過乳癌，已經治療過了」，讓他立刻提高警覺，最終切片報告證實，這竟是「乳癌皮膚轉移」。

皮膚科診所院長吳仁欽在粉專發文提到，這名70歲的大姐就診時，腹部已經長出十幾顆紅疹，且在2個月內越長越多。由於這些疹子不痛也不癢，看起來十分無害，很容易讓人誤以為只是一般過敏或濕疹。然而，當聽到患者曾有乳癌病史且已完成治療時，他腦中的警報器瞬間響起。

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「乳癌的皮膚轉移，臨床表現可以近似濕疹。」吳仁欽解釋，這類轉移的病灶通常呈現紅色、微腫，但最大的破綻在於它們「不癢、不脫屑、不隨季節變化」，就這樣靜靜地在皮膚上當臥底。

為了不在確診前引起患者不必要的恐慌，吳仁欽當時並未將心裡最壞的推測全盤托出，而是保持平靜，建議婦人進行切片檢查。遺憾的是，轉診單的病理報告結果出爐，證實了最不願看見的答案：「乳癌皮膚轉移（cutaneous metastasis from breast carcinoma）」。這讓準確揪出病因的他不禁感嘆：「診斷正確，但我一點也快樂不起來。」

針對這類非典型的皮膚症狀，吳仁欽也藉此向大眾衛教。他提醒，癌症皮膚轉移的發生率大約落在2至10%之間。以乳癌為例，病灶特別好發於前胸壁與腹部，外觀可能呈現紅色丘疹、結節或是類丹毒硬腫。

吳仁欽呼籲，如果本身有癌症病史，一旦發現皮膚出現來路不明、且持續增加的紅疹，務必盡快就診檢查，千萬不要抱持觀望心態。