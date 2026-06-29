顛覆觀念！20年研究：80歲後多吃肉更易長壽　活到100歲機率增29%

▲研究發現，肉食習慣的長者，較吃素的人更長壽。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

多數人認為到了一定年紀應該要少吃肉、多吃菜，然而一項長期追蹤的大型研究卻打破了這種傳統觀念。食農專家韋恩引述《美國臨床營養學雜誌》的報告指出，80歲以上的長者若有攝取肉魚類，活到百歲的機率比素食者高出19%；若與完全不碰蛋奶的全素者相比，差距更擴大至29%。

食農專家韋恩透過臉書粉專分享一項發表於《美國臨床營養學雜誌》的報告，源自「中國健康長壽縱向調查」（CLHLS），由復旦大學、中國疾控中心與上海交通大學等團隊，共同追蹤分析了5203名80歲以上的長者持續20年之久；研究將對象分為1459名百歲人瑞，以及3744名未達百歲的對照組。結果顯示，問題核心在於「動物性蛋白質的攝取量是否足夠」，若素食者平時有攝取魚、蛋或乳製品，與肉食者的壽命差距便不顯著。

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研究進一步發現，「體重」是影響長壽的關鍵因子，在體重偏輕的族群中，吃肉者活到百歲的機率比素食者高出44%，而體重正常或偏重者的差距則相對縮小。專家解釋，高齡者最核心的健康威脅之一是「肌肉流失」，這不僅會導致體力退步，更會引發免疫力下降、代謝失調與跌倒風險。要維持肌肉量，就必須仰賴足夠的蛋白質，而動物性蛋白質含有人體必需胺基酸，且其吸收效率在老化腸胃中遠優於植物蛋白。

相較之下，日本厚生勞動省的統計數據則反映了高齡者的現實困境，日本人在80歲之後的肉類攝取量，竟然不到青少年高峰期的一半。這並非長者不需要肉類，而是受到牙口咬不動、食慾變差和胃口縮小等生理限制，加上深信「老了要清淡」的觀念，導致長者在有能力進食時主動減肉。這種蛋白質攝取不足的現象，正好與研究中「體重偏輕、肌肉流失」的健康風險完全吻合。

針對高齡者如何有效補充蛋白質，有日本醫師提出了3大具體做法。第一是「改變肉品形態」，咬不動整塊肉的長者可改吃絞肉、肉末蒸蛋或軟爛肉燥，蛋白質含量並不會因此減少；第二是「三餐均衡攝取」，尤其要改善長者早餐只吃粥、吐司等缺乏蛋白質的習慣，建議加入雞蛋或豆腐；第三則是「調整進食順序」，建議80歲以上長者改掉先喝湯、吃菜的習慣，養成「第一口先吃肉」的反射動作，確保在食慾最好時優先補足蛋白質。

韋恩最後也提醒，雖然動物性蛋白質對長者至關重要，但飲食調整仍須因人而異。肉類的種類應多樣化輪換，包括雞、豬、牛、魚、蛋及乳製品，避免長期只偏重單一來源或過量攝取紅肉，否則仍有其他健康風險。此外，若長者本身患有腎臟疾病，蛋白質的攝取量則必須根據個人的腎功能進行個別評估，務必先諮詢主治醫師與營養師，切勿盲目跟風多吃肉。

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