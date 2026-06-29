台灣人為什麼會洗腎？　醫：5大疾病偷走腎功能

▲台灣的洗腎人口超過9萬，被稱為「洗腎王國」，盛行數為全球最高。（圖／台灣腎臟醫學會提供）

記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥提醒，洗腎不是突然發生！台灣人為什麼會洗腎？五大疾病正在偷走你的腎功能，高血壓只是第二名，第一大元兇就是糖尿病。

洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書說，台灣被稱為「洗腎王國」，根據台灣腎病年報資料，全台約有超過200萬名慢性腎臟病患者，而接受透析治療的人數已超過9萬人。

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洪永祥指出，很多人以為洗腎是突然發生的，其實大部分患者都是經過20、30年慢慢累積傷害，最後才走到腎衰竭這一步，到底是哪五大疾病奪走了台灣人的腎功能？

第一大元兇：糖尿病

長期血糖過高會傷害腎絲球微血管，讓蛋白質從尿液中流失，久而久之形成糖尿病腎病變，目前約有4成以上的新洗腎患者與糖尿病有關。

第二大原因：高血壓

許多人不知道，高血壓不只傷心臟、傷腦，也非常傷腎。長期高血壓會讓腎臟血管硬化、缺血，導致腎功能逐漸下降。

第三名：慢性腎絲球腎炎

這類疾病常與免疫系統異常有關，常見像微小病變、IgA腎病變等，早期可能出現泡泡尿、血尿等症狀，嚴重的必須做腎臟切片診斷。但因為身體沒有明顯不舒服，常被忽略，也是造成年輕人洗腎的常見原因。

第四名：腎小管間質性腎病變

常見原因包括長期濫用止痛藥、不明草藥偏方、痛風、反覆尿路感染或腎結石阻塞等，都可能讓腎臟逐漸受損。

第五名：遺傳性腎臟病

例如多囊腎，患者天生帶有基因缺陷，腎臟自年輕會慢慢長出許多囊泡，最終影響正常腎功能，約有一半在50歲以前就進入洗腎。

洪永祥提到，以上疾病破壞腎臟到洗腎，通常需要20-30年甚至更長時間，其實許多洗腎都可以預防，建議定期檢查血壓、血糖、腎功能與尿蛋白，超音波等；腎臟病雖然早期沒有症狀，但只要及早發現以上慢性病，及早配合醫師治療，就有機會遠離洗腎危機，守護腎臟健康。