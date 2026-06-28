預防中風「心」開始！醫：就是預防心血管疾病　黄金期就是現在

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣衛生局舉辦「中風防治講座」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「中風預防的黃金時間，就是現在。」腦中風看似發生在腦部，背後卻常與心臟、血管與代謝健康息息相關。花蓮慈濟醫院與花蓮縣衛生局28日上午舉辦「慈醫365．健康又幸福」系列講座，以「『中風』防治講座」為主題，由神經內科部一般神經內科主任趙俊明、中醫部黃繻誼醫師，帶領民眾從西醫認識中風危險因子、心腦血管保健與急救黃金時間，也從中醫觀點學習體質調養、穴位按摩與中風後復原照護。

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▲一般神經內科主任趙俊明(右)、中醫部黃繻誼(左)醫師，帶領民眾從西醫認識中風危險因子、心腦血管保健，也從中醫觀點學習體質調養、穴位按摩與中風後復原照護。

依據衛生福利部死因統計，除了2022年受疫情干擾外，腦血管疾病自2016年起便長年位居國人十大死因第四名，平均每40多分鐘就有一人因此喪命。趙俊明主任以「預防『中風』要用『心』」為題指出，腦細胞需要穩定血流與氧氣供應，若血流中斷或減少，腦組織缺氧，腦細胞便可能在短時間內受損。因此，中風防治不能只看腦部，更要一起檢視心臟、血管與代謝狀態，預防中風就是預防心血管疾病。

▲趙俊明主任提醒民眾可以從認識自己的「五個數字」開始，包括血壓、血糖、膽固醇、心律，以及體重與腰圍等預防中風。

趙俊明主任說明，高血壓、糖尿病、高膽固醇與心律不整，都是中風防治不能忽視的重要危險因子。高血壓會傷害血管壁，增加中風風險；血糖與低密度膽固醇長期控制不佳，可能加速動脈斑塊形成，使血管硬化、狹窄或阻塞；而心房顫動等心律不整，有時沒有明顯症狀，卻可能在心臟內形成血栓，血栓若隨血流進入腦部，就可能堵住腦血管，造成缺血性中風。

預防中風，趙俊明主任提醒民眾可以從認識自己的「五個數字」開始，包括血壓、血糖、膽固醇、心律，以及體重與腰圍。高血壓常沒有明顯症狀，建議民眾平時養成居家血壓紀錄習慣，了解自身血壓變化；糖尿病患者應知道自己的空腹血糖與糖化血色素；高血脂或心血管疾病高風險民眾，也應與醫師討論低密度膽固醇控制目標。若有心悸、胸悶、脈搏不規則，或本身有心房顫動病史，更應定期追蹤，不自行開始或停止阿斯匹靈、抗血小板或抗凝血藥物。

▲趙俊明主任指出中風防治不能只看腦部，更要一起檢視心臟、血管與代謝狀態，預防中風就是預防心血管疾病。

除了定期檢查與規律用藥，生活型態也是預防關鍵。趙俊明主任建議民眾少鹽、少糖、少油炸與少加工食品，依身體狀況維持規律活動，遠離菸害、睡眠充足，並依照醫囑規律服藥。他也提醒，若突然出現臉歪、單側手腳無力、說話不清、視力改變、頭暈失去平衡，或突發劇烈頭痛等疑似中風警訊，應立即撥打119，把握治療黃金時間。

▲中醫部黃繻誼醫師，從中醫觀點分享「心腦養生大補帖」。

除了西醫從心血管危險因子切入，中醫部黃繻誼醫師，從中醫觀點分享「心腦養生大補帖」。黃繻誼醫師說明，中醫有「心主血脈，腦為元神之府」的觀念，心氣充足則血脈通暢，大腦才能得到良好滋養；從現代醫學來看，心臟是推動全身血液循環的幫浦，當心跳不規律或心血管硬化時，血液無法順暢輸送至腦部，也可能增加缺血性腦中風風險。

黃繻誼醫師指出，中醫調養重視辨證論治，不同體質有不同的保養方向。常見中風相關體質包括氣虛血瘀型、肝陽上亢型與痰濕阻絡型。氣虛血瘀型常見於容易疲倦、說話有氣無力、稍微活動就喘、手腳容易發麻者；肝陽上亢型則常見於壓力大、容易動怒、常覺得頭脹、耳鳴或血壓不穩者；痰濕阻絡型則多與飲食重口味、愛吃甜食、油炸食物、手搖飲，或體型較肥胖、常覺得頭重、痰多有關。

在居家保養方面，黃繻誼醫師分享，不同體質可搭配食膳茶飲與穴位按摩。氣虛血瘀型可從補氣活血方向調養，搭配足三里、百會等穴位；肝陽上亢型可著重平肝熄風、情緒放鬆，搭配太衝穴按摩；痰濕阻絡型則可從飲食清淡、減少甜食油炸做起，搭配豐隆、內關等穴位保健。黃醫師也提醒，體質不同，適合的調養方式也不同，若有慢性疾病、正在服藥，或已有高血壓、糖尿病、高血脂、心律不整、中風病史，仍應由專業醫師評估，不宜自行取代正規治療。

講座透過中西醫的分享，提醒民眾中風防治應從日常生活做起，及早認識風險、規律追蹤與積極控制，才能降低疾病發生與失能風險。

