8成嬰兒猝死和「睡覺環境」有關　專家示警：別和寶寶同床睡

▲專家指出，嬰兒猝死大多和睡眠環境不安全有關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總今舉辦健康台灣深耕計畫「兒童死因研討會」，專家學者針對「台灣兒童死因變遷」進行全國資料的十年趨勢大數據分析，統計發現，有80%的「嬰兒猝死」大多發生在不安全睡眠環境，如和大人同床、床上堆滿棉被。

為因應近年日益嚴峻的兒少非自然死亡與青少年心理健康議題，中華醫學會、台灣兒童急診醫學會、台北榮民總醫院及國立陽明交大急重症醫學研究所共同主辦「兒童死因研討會：守護兒童、拒絕傷害-臺灣兒童死因探討與青少年自殺的辨識與防治」。

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成功大學公共衛生研究所呂宗學教授針對「台灣兒童死因變遷」進行了全國資料的十年趨勢大數據分析。呂宗學說，根據國健署6歲以下死亡原因回溯分析，截至114年底累積討論900位死亡個案，其中事故傷害有139位、交通事故有37位、溺斃有28位、跌墜有23位、火災有20位、窒息有13位、中毒有9位。

值得關注的是，5歲以下嬰兒中，有286位猝死，其中有紀錄與「呼吸道遮蔽」或「阻塞」的有110位，沒有相關紀錄但「睡眠環境不安全」的有119位，其他原因則是57位，統計有80%的嬰兒猝死和不安全睡眠環境有關。

呂宗學提到，臨床上統計，因為不安全睡眠環境而造成嬰兒死亡的案例很多，出生28天到364天後的新生兒和1到4歲孩童死因，大多和居家環境有關，主要是睡眠環境問題，像是床鋪上堆滿棉被或和大人一起睡覺，因此不幸窒息死亡，甚至還有和家長同床被壓到，造成窒息的案例。

但現在大多家庭結構是雙薪家庭、小家庭，家長白天要上班，晚上要帶孩子，容易因疲憊，抱著孩子就睡著。而衛福部社家署日前也擴大「育兒指導服務方案」，把家中有6歲以下兒童、需要育兒指導需求的家庭納入服務對象，提供到宅育兒指導，例如環境安全指導、親職示範等。

呂宗學呼籲，政府真的必須增加人力，提供護理師或育兒指導員進入家庭，像是公衛護理師、助產士到生產後的女性家中，探視至少2次以上，在期間觀察孕婦哺育、帶小孩的狀況，檢視睡眠環境的安全性，家長也可以使用芬蘭箱，避免嬰兒睡覺時被壓到。