似曾經歷≠第六感　醫：把「沒發生的事」當真恐失智警訊

▲失智症不一定有明顯的健忘，強烈感覺「似曾經歷」也要注意。（圖／VCG）

記者邱俊吉／台北報導

許多人都有「似曾相識」經驗，明明是第一次看到的畫面，卻覺得往昔見過。醫師說，似曾相識多無大礙，但若出現比似曾相識更強烈的「似曾經歷」，不僅認為眼前場景熟悉，還深信當下發生的事，以前就已做過，須注意此屬異常現象，若反覆發生，或合併記憶力下降等狀況，應就醫評估是否失智症。

香港大學醫學院內科學系名譽臨床副教授佘日峯，近期在台灣醫學期刊發表特殊的失智症個案報告，他接受《ETtoday健康雲》電郵採訪指出，似曾相識（déjà vu）是對眼前一幕產生熟悉感，似曾經歷（déjà vécu）則是堅信某件事曾真實發生過；一般人偶爾出現似曾相識並不罕見，但似曾經歷通常代表大腦運作已出現異常，最好進一步找出原因。

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佘日峯提到，日前收治一名年約70歲女性，多年前被診斷有憂鬱症等問題，近期因認知功能退化就醫。據了解，患者在過去10年間逐漸出現明顯囤積行為，家中有許多食物、堅果、咖啡豆、紙張及書籍，即使價值不高也不願丟棄，並堅持只吃自己烹調的料理，以確保食物「夠乾淨」。

隨時間進展，這名患者開始有執行功能障礙及記憶減退，包括重複提問、忘記約會、遺失物品與煮飯煮過頭，並出現冷漠、容易分心等症狀，其中醫療團隊特別注意的是，她最近反覆有似曾經歷的體驗，例如深信自己每天搭公車都看到同樣的人講一樣的話，或自認總在同一車站向同一人詢問相同班次問題。

佘日峯表示，這類情況常被民眾認為是個性固執、鑽牛角尖，或精神疾病，此患者的家屬一開始也沒有多注意；進一步檢查顯示，該病人的認知測驗僅10分（滿分30分），血液生物標記顯示非阿茲海默症 ，腦部灌流影像則發現前顳葉及額葉功能下降，符合額顳葉失智症常見變化，最終確診「行為型額顳葉失智症」。

▲「似曾經歷」和「似曾相識」不同，若發生不只一次，最好就醫檢查。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對這類失智症強烈感覺似曾經歷，佘日峯形容，這就像是「大腦將熟悉感的音量誤調到最大」，因病人原本負責判斷事物是否熟悉的腦區，發出異常強烈的訊號，使患者不只覺得熟悉，還真切相信眼前處境曾發生過。

佘日峯表示，若家中長輩反覆認為某些事曾發生，或堅信從未發生的事為真實記憶，同時有記憶力變差、個性改變、囤積行為增加等狀況，不應單純視為老化或個性問題，建議及早就醫評估，以免延誤診斷。