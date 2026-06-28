豪雨狂炸「血庫拉警報」　全台A型、O型、AB型血都不夠

▲全台血液庫存拉警報。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

受到颱風外圍環流及鋒面接近雙重影響，近日各地連續下起豪大雨，除了造成淹水災情，全台四個捐血中心血液庫存量急速見底。台灣血液基金會呼籲，全台血液庫存量包含已入庫尚未處理的血袋，除了B型血存量7.1天屬正常外，包括A型血、O型血及AB型血都偏低。

由於全台近日連續暴雨，部分縣市傳出淹水災情而停班停課，有部分捐血點（站）暫停開放，街頭募血活動也被迫臨時取消，部分災民忙著清理家園，也因雨勢不斷，影響民眾出門捐血意願，進而導致各地捐血中心的血液庫存量急速下降。

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台灣血液基金會指出，高雄捐血中心的「O型血」僅剩3.5天的庫存量，台北捐血中心和台中捐血中心的「A型血」和「O型血」也只有4.2到4.4天的庫存量，緊急呼籲捐血人可趁風雨漸歇之際，撥空就近至各地捐血站、捐血室或捐血車挽袖捐血，幫助急需輸血的病友。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。截至6月28日上午7時30分最新統計，全台血液庫存量包含已入庫尚未處理的血袋，除了B型血存量7.1天屬正常外，包括A型血、O型血及AB型血都偏低，分別只剩4.7天、4.2天及4.8天。台灣血液基金會強調，若無法緊急補充醫療所需血液，中南部地區醫療用血恐面臨嚴重短缺，盼民眾多多捐血，支援血庫。