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醫揭「癌型人格」真相　長期壓抑、慢性壓力增疾病風險

哭,憂鬱。（圖／達志示意圖）

▲醫師提醒，長期壓抑情緒確實可能藏健康隱憂。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

網路上流傳「癌型人格」的說法，讓不少人擔心情緒壓抑會引發癌症。對此，精神科醫師表示，在身心醫學中，人格特質曾被分為A、B、C、D四種類型，其中C型常被稱為癌型人格，但目前醫學研究並沒有證據證實「C型人格」會直接導致癌症，但長期壓抑情緒、缺乏抒發管道，確實可能透過慢性壓力、免疫功能下降及慢性發炎等機制，增加疾病風險。

精神科醫師楊聰財指出，以四種人格類型來看，A型人格具有「競爭心強、時間壓力大、追求完美」等特質，過去曾被認為與心血管疾病有關；B型人格則生活步調較為放鬆，抗壓能力相對較佳；D型人格則容易出現「焦慮、憂鬱」等負面情緒，且習慣壓抑情緒，在心臟疾病患者中被發現與較差的預後有關。

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至於最受討論的C型人格，也就是俗稱的「癌型人格」，主要特徵包括「過度壓抑負面情緒、不敢表達憤怒、習慣討好他人、害怕衝突、缺乏自信及容易產生無助感」。這項概念最早由西方學者於1970至1980年代提出，希望探討人格與癌症之間是否存在關聯。

不過，楊聰財強調，早期支持「癌型人格」的研究，多半屬於回溯性研究，容易受到受試者記憶偏差影響，後續大型前瞻性研究則未能證實，C型人格會增加癌症發生率，現代醫學已不再認為C型人格是癌症的直接病因。

楊聰財說，癌症形成涉及基因、環境、病毒感染、抽菸、飲酒及生活型態等多重因素，不可能單靠人格特質就導致癌症，目前醫學界較傾向將C型人格視為一種不健康的壓力因應模式，而非癌症的危險因子。

不過長期壓抑情緒仍可能對健康帶來實質影響。楊聰財表示，當一個人長期面對壓力卻習慣隱忍、不表達情緒，大腦的壓力調節系統會持續被活化，使皮質醇分泌失衡，進而影響身體的抗發炎能力，增加慢性發炎反應，研究發現，慢性發炎已被證實與心血管疾病、代謝疾病、自體免疫疾病及部分癌症的惡化有密切關聯。

楊聰財提醒，情緒本身不會直接「變成」癌細胞，但若長時間沒有出口，確實可能透過神經、內分泌與免疫系統交互作用，影響整體健康，與其一味壓抑情緒，不如學習適當表達感受、建立人際界線，並培養運動、休閒等健康紓壓方式，必要時也可尋求心理諮商或精神科協助，才能真正照顧身心健康。

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關鍵字： 癌型人格 癌症

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