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在宅醫療對象擬擴大　石崇良：COPD患者、慢性心腎衰竭可能納入

▲▼手機,滑手機,老人,長輩。（示意圖／達志影像）

▲衛福部將擴大在宅醫療服務對象。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣在宅醫療學會今舉辦「第一屆亞太在宅醫療大會」，希望2030年前在宅醫療可占醫療支出3%。衛福部長石崇良今表示，台灣已邁入超高齡社會，在宅醫療需求愈來愈高，往後更會擴大服務對象，增加相關經費，不排除腎衰竭、心衰竭、慢性肺阻塞肺病（COPD）等都可能納入在宅醫療急性照護。

石崇良受訪時表示說，在宅醫療除了肺炎、泌尿道感染、軟組織感染三類感染症外，已經開放到全部感染症的急性醫護照顧，今年5月也推出提早出院模式，同時再延伸至最末端安寧療護，目標就是讓長者的最後一哩路可以在家中度過，這是整個在宅醫療照顧的願景。

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在宅醫療的擴大適用，很重要的就是人的問題。石崇良坦言，目前人力吃緊，未來會以團隊方式，由大家分工合作，今年更會搭配在宅醫療科技計畫，整合更多醫療科技，如監測、 遠距醫療等工具協助，下半年也推出在宅癌症化療試辦計畫，這部分在很多國家已經有在執行。

石崇良說，在宅癌症化療以醫師與病人的醫療共享決策進行，不限於哪一種癌症，但考量在安全下執行，第一、二次的化療仍會在醫院完成，後續患者和家屬都覺得治療沒問題，就會把療程移至家中，會合併人工血管安全性、藥物選擇、遠距監測及醫療團隊即時介入等配套措施。

在保險部分，目前已有保險業者推出「在宅醫療」相關保險。石崇良表示，現在比較大的問題是舊保單的要怎麼保障民眾權益和適用，且下半年上路的在宅癌症化療試辦計畫，保險業者因沒有相關經驗發生率，無法設計保單，這部分也會持續和金管會、相關保險業者討論。

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關鍵字： 在宅醫療 在宅癌症化療

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