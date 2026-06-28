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「正確喝珍奶」方式　醫：不用擔心變胖！

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、臭豆腐和鹽酥雞獲選入列。（圖／CFP）

▲許多人愛喝珍奶。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人喜歡喝手搖飲，尤其是珍珠奶茶。對此，減重醫師蕭捷健分享正確喝珍奶方式，包括「無糖、鮮奶、運動後」，「其實這樣喝珍奶，真的不用擔心變胖。」

「減脂最怕的不是偶爾喝一杯珍奶」

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蕭捷健近日在臉書表示，看到一句話「醫學上不建議吃精緻澱粉」，有點感觸，「我不會說珍奶是健康食物，也不會鼓勵大家天天喝。但我想講的是，如果你真的想喝珍奶，放在運動後喝，搭配蛋白質，真的不用太擔心變胖，我們不需要為了飲控搞到沒辦法好好過日子。」

蕭捷健指出，因為減脂最怕的，不是你偶爾喝一杯珍奶，是你每天喝、加全糖、又都久坐不動；「碳水循環」想教大家的就是這件事，碳水不是不能吃，是要吃在身體會用掉它的時候。

▼許多人愛喝珍奶。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

蕭捷健說，運動後，肌肉裡的肝醣被消耗（不管有氧無氧），身體正準備補貨，這時候吃進去的碳水，就會被送進肌肉，補成肌肉肝醣，而不是直接跑去肚子上變脂肪。

蕭捷健提到，有人說，運動後吸收會變好，吃精緻澱粉會變胖，完全是迷思；你沒有運動，那杯珍奶的熱量也是全部都吸收了唷，而且是以更多脂肪的形式。

正確喝珍奶：「無糖、鮮奶、運動後」

蕭捷健建議，所以他如果真的想喝珍奶，會這樣喝「無糖、鮮奶、運動後」：

1、無糖：因為珍珠本身已經有糖。

2、鮮奶：因為奶精會造成身體發炎，至少還有蛋白質跟鈣質。

3、運動後：因為這是身體最有理由收下碳水的時候。

蕭捷健表示，「飲食自由」就是把碳水放在對的位置。

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關鍵字： 珍奶 蕭捷健

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