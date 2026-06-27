網傳毒駕滿街跑「醫用依托咪酯缺貨」　食藥署澄清：供應充足

▲網傳醫院依托咪酯缺貨。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

記者洪巧藍／台北報導

國內毒駕事件頻傳，俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」為主要肇因，然而網上傳出「醫院依托咪酯缺貨，重症醫師想要插管麻醉卻沒得使用」。食藥署今日表示，目前國內醫療用依托咪酯藥物供應充足，可滿足臨床醫療需求，並無缺貨情形，也將與檢警合作加強查緝非法來源。

依托咪酯（Etomidate）是一種中樞神經鎮定劑原是醫療用麻醉劑，近年來被不法分子製作成煙彈以電子煙的形式濫用。有醫師在社群平台上發文表示，每天都傳出有人吸依托咪酯在馬路上衝來衝去，但醫院竟然缺貨。此事引發不少醫療人員討論，胸腔科醫師蘇一峰也轉貼，並稱「台灣奇觀」。

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食藥署今日回應，目前國內醫療使用依托咪酯藥品供應充足，可滿足臨床醫療需求。食藥署對醫用依托咪酯自輸入、流通至醫療機構使用均依「管制藥品管理條例」嚴格管理，並透過流向管理及稽查機制，未發現有合法醫療用藥流出作為非法製毒或吸食用途原料之情形。食藥署將持續與檢警調等機關合作，加強查緝非法來源，保障民眾醫療用藥需求。

國內針對依托咪酯濫用問題，已經將其改列一級毒品，並全面加嚴毒駕處罰及駕駛資格管理制度。食藥署也公布修正檢驗閾值，判定檢出濃度從原本的50ng/mL，調降為25ng/mL，即起上路，希望能有效協助查緝單位提升依托咪酯類尿液檢驗敏感度。