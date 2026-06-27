在宅醫療盼經費占比升至3％　健保署支持：要考量人力到位

▲健保署長陳亮妤出席「亞太在宅醫療大會」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內高齡人口增加，慢性病與失能照護需求提升。台灣在宅醫療學會今（27）日指出，「在宅醫療」民眾接受度高、需求大，但供應仍不足，希望在2030年之前，讓在宅醫療應佔醫療支出從不到1%提升至3%。健保署長陳亮妤表示，經費一定會支持，更重要的是「人力配套」必須同步到位，避免醫院急重症醫療人力流失。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔受訪時表示，在宅醫療使用個案很多為在地高齡長者，因為長者行動不便造成就醫困難，還會遭遇各種情況，一方面子女得請假陪同父母就醫是一大負擔，另一方面長輩住院因為不熟悉環境感到恐懼，在宅醫療就可以解決這些問題，現在需求相當大。

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「問題在於供給不足、投入的不足。」陳英詔說，很多人想要在宅醫療服務，但是找不到附近醫療院所願意投入，主要困境在於財務以及願意投入的人力，避免付出與收入不成比例。

陳英詔分析，健保總額已經邁入兆元規模，但在宅醫療經費僅60~80億元，不到健保的1%，反觀鄰近國家如日本，在宅醫療佔醫療支出達4.06%，這還不包含長照的支出。政府應該在2030年前讓在宅醫療規模佔醫療支出3%，確保資源穩定，讓服務單位能大膽擴充規模。

健保署表示，在宅醫療「經費一定支持」，但重點是「人力要到位」。陳亮妤說明，相關措施一定要避免人力大量從醫院端流動到診所，且目前全台各地在家醫療模式不同，包括台東、宜蘭、台北、台南等地都有不同執行方式，因此健保署正與相關學會及專家討論，讓支付模式更具彈性，結合診所跟居護所人力資源提供，確保人力配套。

▲台灣在宅醫療學會創會理事長余尚儒（左）與現任理事長陳英詔（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣推動在宅醫療模式已逐步獲得國際肯定，陳亮妤指出，國內自113年7月起推動在宅急症照護計畫，由專業醫療團隊到府提供靜脈抗生素治療及床側檢驗等服務，讓病人在熟悉的家中接受接近住院品質的醫療。統計113年7月至115年4月底，有192個團隊、873家醫療院所參與，累計服務7788人次，近9成病人順利完成治療，相關成果登上國際期刊及美國公衛學會網站肯定，是很不錯的「台灣模式」。

陳亮妤表示，健保署今年5月挹注9000萬元新增「提早出院模式」，針對所有感染症住院且具備失能情形（巴氏量表小於60分）或就醫不便特性的患者，經醫師評估病情穩定且菌株適合者，可提早出院返家，以居家方式，接受靜脈抗生素治療，此舉不僅縮短住院天數，確保急性照護不中斷。

陳亮妤也提到，健保署為整合居家醫療的專屬數位資訊系統「在宅醫療資訊平台」，將串聯醫療院所、長照機構及衛生單位，也會在7月公告徵求。