台灣在宅醫療第10年「健保支出不到1%」　學會盼2030提升至3%

▲第一屆亞太在宅醫療大會開幕，賴清德總統出席。（圖／台灣在宅醫療學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣邁入超高齡社會，傳統醫院模式已難以單獨承擔所有需求。台灣在宅醫療學會今（27）日表示，台灣在宅醫療已經邁入關鍵第10年，未來不僅要把醫院搬回家，更要做到「賦能社區」，但目前相關預算僅佔健保支出不到1%，希望在2030年前能提升至3%，穩定相關資源，讓更多人願投入、服務單位能大膽擴充規模。

2026第一屆亞太在宅醫療大會今日召開，台灣在宅醫療學會創會理事長余尚儒致詞表示，10年前台灣在宅醫療踏出了從醫院走入病患家中的艱鉅第一步，過去10年有無數的醫師、護理師、藥師、治療師與社工與照服員，不辭辛勞地走進患者家中探視，深入社區每一個角落，串聯起信任與照顧的網絡。

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余尚儒指出，這段歷程不僅獲得衛福部、健保署在制度面的長期支持，更成功結合國科會、經濟部、工研院、國衛院與金工中心的跨域能量，將科技研發導入在宅服務，使台灣在宅醫療成功與日本、韓國、新加坡及澳洲等印太國家接軌，成為亞太區域的重要樞紐。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，接下來「在宅醫療」不再只是「把醫院搬回家」，而是要做到「賦能社區」，必須將醫療照顧的觸角，延伸到病患最熟悉的家庭環境中，透過多專業整合團隊（MDT）的深度運作，讓醫療不僅是治療疾病，更是全方位的健康支持。

▲台灣在宅醫療學會創會理事長余尚儒（左）與現任理事長陳英詔（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

余尚儒與陳英詔共同向政府提出3項具體政策建議。首先是「納入健康台灣政策核心」，面對分級醫療與長照整合，在宅醫療不應只是長照的一環，必須提升至國家政策核心，與醫院醫療體系平起平坐，形成完整的醫療照護迴路。

其次是「明確資源挹注目標」，陳英詔指出，健保總額已經邁入兆元規模，但在宅醫療經費僅60~80億元，不到健保的1%，反觀鄰近國家如日本，在宅醫療佔醫療支出達4.06%，這還不包含長照的支出。他喊話政府應該在2030年前讓在宅醫療規模占醫療支出3%，確保資源穩定，讓服務單位能大膽擴充規模。

最後是「完善產業科技生態」，建議在行政院「在宅科技計畫」基礎上，應結合財政部之力，透過租稅優惠與稅賦減免，鼓勵民間企業投入研發與服務。

賴清德總統致詞表示，身為台灣首位醫師出身的總統，施政目標之一就是打造「健康台灣」，而在宅醫療正是當中非常重要的一環；對於學會所提的訴求「我有聽到了」。