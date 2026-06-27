名醫陳柏旭癌逝　醫揭「脂肪肉瘤」2處好發：有硬塊應注意

▲長庚復健科醫師陳柏旭。（圖／取自陳柏旭醫師臉書）

記者洪巧藍／綜合報導

國內疼痛治療權威、長庚醫院復健科醫師陳柏旭罹患脂肉瘤，抗癌4年辭世，享年55歲。醫師指出，脂肪肉瘤（Liposarcoma）是一種由脂肪組織相關細胞異常增生形成的惡性腫瘤，目前發生原因不詳，也沒有明確危險因子，最常見的部位是長在大腿（包括腹股溝）與後腹腔內，民眾若腿部摸到不明的腫塊應就醫。

陳柏旭曾發表超音波導引脊椎注射幫助下背痛病患，技術轟動國際醫壇，並獲頒復健界最高榮譽「連倚南獎」，卻在2022年診斷出罹患脂肉瘤，但他經過手術後，持續接受標靶治療，並重返崗位照顧老病人。昨日傳出陳柏旭病逝消息，許多醫界同僚、病患都表達不捨。

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根據全民健康基金會報導，台大醫院泌尿部主治醫師王碩盟說明，脂肪肉瘤（Liposarcoma）雖然名稱與常見的良性「脂肪瘤」僅一字之差，卻是完全不同的疾病。脂肪肉瘤屬於罕見癌症，發生率約每百萬人口2.5例，約占所有惡性腫瘤不到1%。

脂肪肉瘤最常見的部位是長在大腿（包括腹股溝）與後腹腔內。王碩盟指出，若長在大腿比較容易發現，通常是有個腫腫的硬塊，會導致疼痛、皮膚感覺麻麻的；若長在後腹腔，腫瘤常從腎臟旁邊長出來，因外觀看不出來不易發現，常等到腫瘤變大、壓迫周圍器官，如腎臟、輸尿管或腸道後，才出現腹痛、噁心、食慾下降、體重減輕或排便異常等症狀，而被發現。

王碩盟表示，脂肪肉瘤診斷最重要的是組織切片檢查，超音波雖可看到脂肪組織，但較難判斷是否惡性，必要時會安排磁振造影（MRI）或其他影像檢查，以確認腫瘤範圍。治療方面，王碩盟說明，若腫瘤可以切除，手術完整切除是主要治療方式，不過脂肪肉瘤復發機率不低，術後可能需要搭配放射線治療或化學治療。

王碩盟也提到，脂肪肉瘤第一期患者5年存活率可達9成，若已經有遠端轉移的第四期患者，5年存活率約只剩下10%至20%。

王碩盟指出，目前脂肪肉瘤成因仍不明，沒有明確危險因子，推測可能跟某些基因突變有關，但由於腫瘤生長速度慢，發生率也不高，所以不用過度憂慮。他建議，民眾若在腿部摸到不明的腫塊就該尋求醫師診斷，或是40歲後可定期接受高階健檢，也許能及早發現任何疑似的病灶。