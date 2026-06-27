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「依托咪酯」檢驗標準即起加嚴　食藥署：提升查緝效能

▲▼衛福部食藥署外觀,食品藥物管理署外觀。（圖／取自國家生技研究園區網站）

▲食品藥物管理署公告加嚴依托咪酯判定檢出濃度。（圖／取自國家生技研究園區網站）

記者洪巧藍／台北報導

近期國內毒駕事件頻傳，俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」為主要肇因，繼改列一級毒品，食藥署26日公布修正檢驗閾值，判定檢出濃度從原本的50ng/mL，調降為25ng/mL，即起上路，希望能有效協助查緝單位提升依托咪酯類尿液檢驗敏感度。

台大法醫所所長翁德怡日前指出，依托咪酯半衰期極短，凸顯檢驗制度漏洞，只要拖延時間，檢驗結果就可能由陽轉陰，指現行法定檢出閾值50ng/ml過於寬鬆。食品藥物管理署26日公告修正「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」。

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食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，為有效協助查緝單位提升依托咪酯類尿液檢驗敏感度，配合行政院毒品防制政策，經跨部會與各領域專家共同討論，並依據現行認證檢驗機構之儀器設備、檢驗能力，以及確效資料等科學數據，修正依托咪酯類毒品尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度，為25 ng/mL，即日起實施。

根據公告內容，調降「依托咪酯（Etomidate）」、「美托咪酯(Metomidate) 」、「丙帕酯（Propoxate）」、「丙帕酯（Propoxate）異構物：Isopropoxate」之初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度皆為25 ng/mL；增列「三氟依托咪酯（CF3-Etomidate）」之初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度為25 ng/mL。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，將判定標準下修，意味著可驗出藥物反應的時間隨之拉長，增加藥物可被驗出的機率。至於美托咪酯、丙帕酯，都是與依托咪酯同類結構化合物，作用類似，目前臨床檢驗仍以依托咪酯最常見。

楊振昌認為，依托咪酯使用確實越來越氾濫，除提升列管等級，加上調降檢驗閾值，希望透過提高查緝與檢驗能力，達到類似酒駕降低標準的嚇阻效果，減少民眾使用。

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關鍵字： 毒駕 依托咪酯 食藥署 尿液檢驗 毒品管控

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