總嫌自己不夠壯恐「肌肉上癮」　醫：身材焦慮容易有成癮行為

▲若常健身卻總覺得自己不夠壯，要注意可能已有「肌肉上癮」傾向。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

台灣近年掀起健身熱潮，有些人甚至練到停不下來，吃放縱點也深深自責。國內最新研究發現，若常覺得自己還不夠壯，要注意可能已有「肌肉上癮」傾向，背後心理因素則與身材焦慮有關；醫師說，對肌肉、運動上癮者，通常也容易有其他成癮行為，若發現生活、情緒都受到影響，應提高警覺。

此研究由成大醫院小兒部主治醫師蔡孟哲教授與團隊進行，他表示，有不少民眾投入重訓，追求肌肉與線條，飲食習慣也產生改變，例如採取高蛋白、限制熱量等「肌肉導向飲食」，研究團隊為了解運動、肌肉上癮（muscle dysmorphia）與肌肉導向飲食之間的關聯，及背後的心理因素，共收集1500名平均22歲的年輕成人進行匿名網路問卷調查。

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研究團隊進一步分析問卷，結果發現，肌肉上癮並非單一因素造成，而是心理有困擾，或出於對體重、身材不佳的擔心，或追求肌肉或精瘦體態等多重因素的共同影響，這些都可能促使人改變飲食習慣，並投入愈來愈多時間運動。

此外，蔡孟哲說，研究並發現男性較容易因體重或身材的自我污名，而出現為了體態調整飲食的行為，且值得注意的是，外界常認為男性追求壯碩、女性追求纖瘦，「其實沒有那麼絕對，男性也很重視肌肉線條，女性也希望肌肉更明顯」，表現方式雖不同，卻都兼具追求肌肉及精瘦體態的傾向。相關研究成果日前已發表於國際醫學期刊《Psychiatry Research》。

▲國內研究發現過度追求肌肉可能與身材焦慮等多種心理因素有關。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對研究發現，蔡孟哲認為，肌肉導向飲食本身未必有問題，但若總覺得自己不夠壯、不夠有線條，進而不斷調整飲食內容，甚至將生活重心都放在身材管理上，就值得進一步了解背後原因。

蔡孟哲也說，醫界並未將肌肉上癮列為疾病，不過當運動量愈來愈大，甚至不運動就焦慮，或為了健身影響到工作與社交，則可能已出現成癮傾向，且背後常伴隨焦慮、憂鬱或飲食失調等心理問題，需多加注意。

此外，蔡孟哲表示，過去研究顯示，運動成癮傾向較高者，較容易合併物質濫用、菸酒或網路等其他成癮行為，故民眾若發現周遭親友不時抱怨自己肌肉不夠漂亮，甚至開始過度控制飲食，或生活重心完全圍繞健身，可能就不只是愛運動而已，應及早關心並尋求專業協助。