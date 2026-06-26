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電子系統涉用中國軟體　食藥署：敏感資料未外洩

▲▼衛福部食藥署外觀,食品藥物管理署外觀。（圖／取自國家生技研究園區網站）

▲食藥署電子表單管理系統得標廠商疑隱匿使用中國核心技術。（圖／取自國家生技研究園區網站）

記者邱俊吉／台北報導

食藥署2023年採購的電子表單管理系統，遭檢調查出得標廠商疑隱匿使用中國核心技術，台北地檢署日前搜索並約談相關人員，負責人30萬元交保。食藥署今表示，獲悉檢調偵辦後，已第一時間全面隔離該系統，並邀集資安專家展開數位鑑識，確認目前並無敏感資料外洩或惡意傳輸事證。

這起事件源於檢調擴大追查新北市政府「公務雲」系統案。新北市議員上個月揭露，市府公務雲疑遭廠商私下導入中國軟體，導致內部資料長期傳輸至中國公司設於美國的伺服器，後檢調循線追查，發現食藥署2023年辦理的「SmartBPM.NET電子表單管理系統平台增購案」，疑似也有相同問題。

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檢調指出，食藥署當時以98萬元採購電子表單管理系統，契約明文禁止使用中國品牌產品及核心技術，廠商投標時也須切結符合規定，但檢調分析系統底層程式碼後，發現核心技術疑源自中國，因此日前搜索得標廠商慧智科技及相關人員住處、辦公處所，並依涉犯《政府採購法》及使公務員登載不實等罪嫌偵辦。

食藥署表示，接獲檢調訊息後，立即全面隔離該系統，並會同外部資安監控中心及資安專家，針對系統底層原始碼及資料傳輸路徑進行全面清查與數位鑑識，目前未發現任何敏感資料外洩或惡意傳輸事證。

食藥署強調，政府採購均依法辦理，契約已明確禁止使用中國技術，廠商也須切結產品符合規定，對於任何違法隱匿行為絕不寬貸，除全力配合檢調偵辦外，也將依契約追究廠商責任，持續確保政府公務資訊安全。

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