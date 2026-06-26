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高麗菜怎麼炒才脆？專家教下鍋前1步驟　炒起來更脆、更甜

▲高麗菜近期產量大增，零售價每斤不到20元。（圖／記者楊惠琪攝）

▲一顆高麗菜就能變化出多道家常料理，是台灣家庭餐桌上的國民蔬菜。（圖／資料照）

文／常春月刊

 天氣越來越熱，許多人開始偏好快速完成的家常炒菜。而說到最常出現在炒菜裡的蔬菜，高麗菜絕對榜上有名。不過，不少人都有同樣困擾：「明明餐廳炒的高麗菜爽脆鮮甜，自己在家炒卻常常出水，最後變得濕軟又沒口感。」其實問題不一定出在火候，而是在下鍋前少做了一個步驟。今天就來分享一個能讓高麗菜炒起來更接近餐廳水準的小技巧。

高麗菜出水的原因是什麼？

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蔬果專家青髪のテツ說明，高麗菜本身含有大量水分。當高麗菜直接下鍋加熱時，細胞受到高溫破壞，水分便會快速釋放出來。尤其家庭爐火火力通常不如餐廳的大火快炒，因此高麗菜更容易在鍋中持續出水。結果就是：

．鍋底積水

．高麗菜變軟

．口感不夠脆

．香氣不足

這也是許多人炒高麗菜失敗的主要原因。

想炒得脆？　先用微波爐做「簡易過油」

想改善這個問題，可以先替高麗菜進行簡易版的「過油處理」。所謂過油，是中式料理常見的技巧。廚師會先將食材快速經過高溫熱油，讓表面形成保護層，再進行後續烹調。

這樣能保持鮮豔色澤、縮短炒製時間、減少水分流失、保留脆嫩口感。不過家庭料理不需要真的油炸，利用微波爐就能達到類似效果。

微波版過油法怎麼做？

步驟1、切好高麗菜：將高麗菜切成平常炒菜習慣的大小。

步驟2、加入少量食用油：放入耐熱容器後，淋上少許油。

步驟3、充分拌勻：讓每片高麗菜表面都均勻沾附薄薄一層油脂。

步驟4、微波加熱：蓋上保鮮膜（不要完全密封）。以600瓦加熱約1-2分鐘。

步驟5、快速下鍋拌炒：完成預處理後，再與肉絲、蒜頭、香菇等配料一起快炒即可。

為什麼效果比較好？

經過油脂包覆後，高麗菜表面會形成一層保護膜。加上微波先讓部分組織受熱，後續炒製時間可以大幅縮短。因此能減少細胞破裂與水分流失。炒好的高麗菜會呈現更脆的口感、更鮮明的色澤、更集中的甜味、較少鍋底積水，整體風味會明顯提升。

延伸閱讀：
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關鍵字： 常春月刊 高麗菜 家常菜

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