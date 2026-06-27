10萬人研究揭「5大隱形化學套餐」！醫示警：干擾代謝瘦不下來

▲加工肉品早已被WHO列為第一級致癌物。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人買外食、挑點心，總是緊盯包裝上的熱量與糖分，以為卡路里沒超標就安全了。不過，家醫科醫師許書華示警，民眾往往忽略背後宛如化學實驗紀錄的成分表，每天吃下肚的，可能是一份正在悄悄擾亂身體的「化學雞尾酒」。國際研究更點名「5大隱形化學套餐」，這些密密麻麻的添加物吃多了不僅傷代謝，甚至會增加罹患第二型糖尿病的風險。

許書華醫師在粉專發文指出，國際期刊《Scientific Reports》一項針對10.6萬人的大型研究揭露了一個常被忽略的事實：我們吃下肚的從來不是「單一添加物」，而是一組又一組被精心搭配在一起的「添加物混合物」。

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許書華也盤點出現代人最容易中招的5大隱形化學套餐，看看你踩中哪幾顆地雷：

1. 餅乾甜點控：以為挑了低熱量的烘焙餅乾，但裡面滿滿的卵磷脂（乳化劑）與二磷酸鹽（膨鬆劑），撐起的是漂亮外表，而不是營養。

2. 濃湯與代餐：為了方便沖泡，核心成分多為修飾澱粉、味精與抗氧化劑BHA。這打破了「年輕人才吃加工品」的迷思，這類食品常是長輩與瘦身族健康亮紅燈的盲點。

3. 工業醬料與加工肉控：各式調味醬、火腿與香腸，讓人吞下大量亞硝酸鈉與三磷酸鹽。WHO早已將加工肉品列為第一級致癌物。

4. 乳製甜點與麥片族：為了維持濃稠與漂亮色澤，裡頭加滿了鹿角菜膠與聚磷酸鹽。

5. 含糖與代糖飲料族：集中了多種代糖與苯甲酸鈉。這群人通常BMI較高，反映出高壓生活節奏如何直接轉化為體內的健康風險。

「為什麼吃得不多，卻一直瘦不下來？」許書華透露，在診間常遇到深受代謝困擾的患者，除了睡眠、壓力、激素等因素外，「你吃的是不是高度加工的食物」也是常被忽略的關鍵。近年人體研究發現，超加工食品中的某些乳化劑（如羧甲基纖維素CMC），會改變腸道菌相、降低菌種多樣性，進而促進身體慢性發炎，這正是引發胰島素阻抗、代謝失衡的推手之一。

不僅如此，許書華進一步引述2024年一篇追蹤10萬人的研究指出，常吃特定「添加物混合物」的人，罹患第二型糖尿病的風險較高。這顯示出維持健康的重點從來就不只是「少吃」，而是要「吃對」，當吃進去的食物持續干擾代謝，光靠減量往往只會事倍功半。

該如何避開這些化學地雷自保？許書華建議，飲食應以全穀、豆類、堅果與天然原型食物為核心，這類族群的整體代謝指標明顯較佳。她也提醒民眾，下次站在貨架前，試著放下那包成分表長到看不懂的加工品，拒絕化學雞尾酒，「越看不出原形長什麼樣子的東西，越要少吃」，用最純淨的原型食物，幫身體找回原本就有的代謝力。