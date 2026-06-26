事後避孕藥擬加強管制　醫界支持、藥界批開倒車

▲衛福部擬修法加強事後避孕藥管制。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

不少人不戴保險套發生性行為後，會使用事後避孕藥以免懷孕，而某些藥局雖知這是處方藥，仍會在沒有處方箋的情形下販售。對此，衛福部擬加強管控，已預告修法，將3種常見避孕藥納入追蹤項目，醫界也樂見此事，但有藥師認為，這有違國際潮流，且某些狀況緊急，將方便門關上，對民眾未必有幫助。

食藥署昨預告修正「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，新增「含Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate之口服單方劑型藥品」列入追溯或追蹤藥品類別，並說明如下：

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●Misoprostol為口服單方劑型，屬必要藥品，其適應症為「胃及十二指腸潰瘍」、「與 Mifepristone併用，可作為治療終止少於49天無月經的早期子宮內懷孕」。

●Levonorgestrel為口服單方劑型，其適應症為「無事前避孕措施之緊急避孕措施」。

●Ulipristal acetate為口服單方劑型，屬必要藥品，其適應症為「無防護性交或避孕失效後120小時(5日)內的緊急避孕」。

食藥署指出，3類藥品皆屬醫師處方用藥，而考量近期有疑似非法販售的違規情事，為加強管理流向及使用，故預告將此3款藥納入追溯及追蹤的藥品類別，確保藥商落實申報作業，以利衛生主管機關能即時進行流向勾稽及統計，並快速查詢藥品使用情形。

對此，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，相關藥物副作用不容輕忽，若未經處方使用，仍有一定風險，所以才會列為處方藥，食藥署擬加強管控，是正確的走向。

有聲音站在女性身體自主的角度，認為應將事後避孕藥改列為指示用藥。對此，黃建霈認為，規定此藥為處方藥、合規使用應先就醫，不代表剝奪任何人的身體自主，主要考量是「安全」，希望各界討論也是聚焦於安全。

藥界則有不同看法，有藥師指出，對民眾而言，如此修法會提高購買避孕藥的門檻，這有悖國際趨勢，例如Levonorgestrel，世界衛生組織（WHO）對其風險已有明確評估，安全等級與相關使用建議都有完整資料，各界應將這些公開證據拿出來討論，而不是只聚焦在副作用。

該藥師認為，每種藥物都有風險，但醫療使用本來就是衡量「效益是否大於風險」，且目前國際潮流及相關調查結果，整體較傾向維持民眾可方便取得避孕藥，不理解此次修法為何會有這樣的方向。