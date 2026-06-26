下體長異物忍3年！害羞伯一脫褲「已成大片菜園」　醫：無法自癒

▲害羞伯拒絕在護理師面前脫褲檢查，因此菜花病灶強忍3年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師顧芳瑜日前分享一段令人印象深刻的看診經歷，一名年約60多歲的阿伯，生殖器周圍長了異物長達3、5年卻遲遲不敢就醫，背後原因竟是「怕被女護理師看到脫褲子」。最後在診所內，病患甚至要求醫師拿椅子將門死死頂住才肯褪去衣物，沒想到褲子一脫，底下早已長成「一大片菜園」。

顧芳瑜醫師在《醫師好辣》節目中透露，這名阿伯拖了3～5年才來求診，被問到為何不早點看醫生時，阿伯無奈表示：「去大醫院看泌尿科，旁邊都會有一個很漂亮的女生看我脫褲子，我受不了、我不要脫！」對診間裡的女診助或護理師感到極度不自在。

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顧芳瑜回憶，當時向阿伯保證診間內只有醫師一人，沒有女診助，並引導他到簾幕後方檢查。沒想到阿伯戒心超重，連番追問：「確定不會有人衝進來？」、「會不會等一下叫護理師進來？」為了讓患者安心，顧芳瑜承諾會把門關好鎖上，結果阿伯在檢查前，還特別要求「可不可以拿椅子把門頂一下？」直到醫師親自拿椅子頂住大門，阿伯才終於卸下心防脫下褲子。

結果真相讓醫師相當震撼。顧芳瑜驚訝地說，阿伯的陰毛下方藏著數量驚人的菜花，因為不敢跟家人說，也不敢看醫生，長年隱忍下竟已經蔓延成「一大片菜園」，後續趕緊安排他進行雷射電燒治療。

針對讓人聞之色變的「菜花」，顧芳瑜在顧家醫療診所官網的衛教文章中解釋，菜花的醫學學名為「尖銳濕疣」，是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起的性傳染疾病。主要透過性接觸傳染，特性是潛伏期長且復發率高。通常會像疣一樣生長在男女性的生殖器或肛門周圍，但其實任何皮膚黏膜只要遭到感染，都可能長出尖銳濕疣，且發病不分年齡，以性生活活躍的族群為大宗。

顧芳瑜提醒，臨床上許多病患初期無法自行察覺，因為菜花剛長出來時體積很小，肉眼難以辨識，且潛伏期可達1～8個月不等，初期常常不痛不癢。必須特別注意的是，菜花「無法自癒」，更不能靠徒手摳擠來消除，若不透過藥物或手術根除，菜花不僅會變大、擴散到其他部位；即便為無症狀表現，也可能在不知不覺中傳染給他人。

此外，感染HPV最麻煩的地方在於，通常在肉眼可見的菜花時期傳染性最強，但就算肉眼看不到菜花，也不代表沒有傳染力；就算治療過後，也不代表菜花就不再長出來。顧芳瑜呼籲，臨床上常有反覆長出菜花的病患，比較好的預防方式就是施打HPV疫苗，目前九價HPV疫苗所能防護的病毒型別最多，建議無論是否有過性行為，都應及早施打，以預防HPV的感染威脅。