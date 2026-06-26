柯文哲推安樂死引討論　石崇良：加工自殺在世界上仍有爭議

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲公開一名台灣患者赴瑞士接受安樂死的故事，掀起「安樂死合法化」議論，衛福部日前強調安樂死無法真正解決問題，讓外界有聲音批評現行制度根本接不住絕望的病人。衛福部長石崇良今（26）日強調安樂死就是「加工自殺」，在世界上仍有爭議，國內共識也需要時間。

柯文哲公開影片揭露台南一對罹患遺傳性神經疾病姊弟的故事，其中48歲的弟弟因病情持續惡化，雙腿萎縮，生活高度依賴照護，考量自身及家人長年承受的照顧壓力，今年5月已赴瑞士接受安樂死。柯文哲認為，個案凸顯的不只是安樂死議題，也反映現行長照支持系統是否足以承接重症患者需求。

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「善終是每個人的期待。」石崇良今日受訪表示，衛福部政策方向長期以來就是幫助病人能夠善終為目標，所以過去推動安寧緩和醫療，後來有病人自主權利法，都是朝這個方向努力。

石崇良說，至於所謂安樂死，「也就是更積極的，我們一般來講就是加工自殺，用外力方式來加速縮短生命」，這在世界上仍然有一些爭議，相信在國內，社會共識還需要時間，不管是在倫理、社會、文化或者各方面去做共識凝聚。

石崇良強調，衛福部會持續努力，針對罕見疾病，會擴大及全面性補助新生兒篩檢，裡面就包含了18種罕病，希望及早診斷，及早醫療介入避免後續失能問題；另一方面，健保對於罕病給付金額也不斷提高，除了健保之外，政府每年也挹注公務預算，加速罕藥給付。

長照部分，石崇良說，目前長照給付除了65歲以上，也把身心障礙者納入長照對象，後續也持續檢討，按照病人需要，讓長照支撐可以減輕病人與家屬負擔。