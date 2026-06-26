7月起產前診斷補助增至7千　新生兒篩檢全額免費

▲國健署今宣布多項與生育、保健、遺傳相關的檢驗補助，將於7月1日起上路。（圖／達志影像／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

台灣人愈生愈少，衛福部加強對下一代保護，今正式宣布，自7月1日起實施3大調整，包括產前遺傳診斷補助提高至7000元、血液細胞遺傳學檢驗補助增至3500元，新生兒篩檢檢驗費也由部分補助200元改為全額補助750元，盼減輕家庭負擔，並強化孕期及新生兒遺傳疾病的早期發現與介入。

針對此次「生育保健之遺傳相關檢驗補助精進方案」，國健署署長沈靜芬說明，此方案廣納醫界及病友團體建議，並參考最新醫學實證及國際作法，在現有制度基礎上全面升級，其中高風險孕婦接受產前遺傳診斷，最高補助由5000元提高至7000元，另血液細胞遺傳學檢驗補助則由1500元調升至3500元，協助具家族遺傳病史或經醫師評估有需求者接受檢查。

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此外，新生兒先天性代謝異常等疾病篩檢，檢驗費則由原本部分補助200元，提高為全額補助750元，民眾僅須負擔採檢及檢體運送等行政費用，符合資格者經醫療院所評估、完成衛教及採檢後，補助將於收費時直接折抵，免再提出申請；若檢查結果異常，醫療院所也會安排後續診斷、治療及遺傳諮詢，必要時轉介至全台14家遺傳諮詢中心。

▲「生育保健之遺傳相關檢驗補助精進方案」對於國人撫育下一代有實質幫助。（圖／國健署提供）

該方案另一項重點，是將罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」正式納入新生兒公費篩檢項目，使公費篩檢由21項增至22項。沈靜芬說明，考量國人帶因率及疾病嚴重度高，加上近年已有新藥納入健保，若能在出生滿48小時後接受篩檢，及早確診並於發病初期治療，可望把握黃金治療時機。

沈靜芬指出，SMA是基因變異造成的罕見神經肌肉疾病，從新生兒到成人都可能發病，病程差異相當大，故為協助第一線醫療人員及家長了解篩檢流程與後續處置，已委託中華民國人類遺傳學會編撰SMA新生兒篩檢衛教諮詢手冊，協助醫療人員掌握篩檢流程、結果判讀及轉介諮詢，提升衛教品質與家長理解，協助疑似個案能及早診斷、治療。

針對某些家長擔心新生兒篩檢可能影響商業保險，衛福部部長石崇良說，納入公費的新生兒篩檢項目，都屬已有相對應治療方式的疾病，新手父母可放心接受篩檢，衛福部也將與金管會溝通，協助保險業了解新生兒篩檢有助及早治療，不應因此出現拒保情形。

▲衛福部、國健署與醫界多名專家今共同宣布這波新制上路。（圖／記者邱俊吉攝）