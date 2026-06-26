內科住院醫師招收「懸崖式下降」　石崇良訝異：查原因、調給付

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫學院院長吳明賢在病倒前兩天於個人臉書貼文，掛心今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%，創下歷史新低。衛福部長石崇良今（26）日表示「訝異」、「這個是很懸崖式的下降」，他已要求健保署研議提升需值班科別診察費、值班費等，並將持續與學會討論了解背後原因，對症下藥。

吳明賢目前為內科醫學會理事長，他日前發文指出收到醫學會秘書處傳來訊息，確認今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%，創下歷史新低。他也憂心表示，沒有足夠的內科醫師，未來的醫療體系將難以支撐，呼籲政府與醫療當局必須正視結構性問題，改善待遇、合理給付、建立支持系統，讓內科成為值得投入的專業。

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石崇良今日出席台灣遠距醫療服務聯盟活動，會前受訪談到內科住院醫師人力，他說，過往5年內科住院醫師招收率維持在85%到90%，今年初步傳出來掉到60%，「我也很訝異，因為這個是很懸崖式的下降，當然統計還沒有到最後，目前各專科都還在回報當中。」

石崇良表示，衛福部第一步會先請內科醫學會協助了解背後原因是什麼，而健保也已經積極在進行相關給付調整「不同工不同酬」、「辛苦科別優先調整」，內科的次專科當中，胸腔內科近幾年招收較差，會先以P4P（論質計酬）方式，提高給付點數，提升住院使用呼吸器病人照護品質，並讓相關費用一定比例回饋第一線人員收入。

石崇良說，現在各行各業短缺的人力裡面，衝擊最大的就是需要值三班、值夜班的，他也請健保對於需要值班的科別優先研議診察費或者值班費用調升。「當然背後還有其他原因。」他強調，衛福部會積極跟內科醫學會共同了解，再提出更完整的配套對策。

「內、外、婦、兒、急診五大科衛福部長期關注，每年都在監測招收情形。」石崇良說，過去5年主要看到婦產科與兒科招收率減少，兒科前兩年招收率約6至7成，確實與少子女化、兒童數目減少有關，衛福部這兩年調整兒科相關給付，包括診察費、住院費、加護病房費用等，並在今年健保總額中，匡列「兒科小總額」以穩住人力。

至於婦產科，石崇良指出，過去招收率約在80%至85%，因為出生率懸崖式下降，產科受到較大影響衝擊，近期就會調漲生產費用，一般生產調高50%，高風險妊娠2倍給付，困難手術調到3倍給付，並於前2年增加生產時小兒科、新生兒科醫師待命相關費用。外科部分，目前人力穩定招收，比率約9成，但針對外科中較辛苦的次專科，也會研議朝不同工不同酬調整方向。