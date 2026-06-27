重訓卻瘦不了！男主管「做2改變」降糖甩8kg　醫揭逆轉紅字關鍵

▲一名男主管靠著微調主食與改變重訓後補充品，成功剷肉、解除糖尿病危機。（示意圖／長庚醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名銀行業主管陳先生，日前健檢發現血糖與糖化血色素數值「滿江紅」，被醫師當面警告已陷入糖尿病危機。雖然他平時有重訓習慣，體重卻始終不動如山，後來在家醫科醫師許書華的指導下，不靠痛苦節食，僅透過「微調主食」與「改變重訓後補充品」，短短8週內成功甩肉8公斤，糖化血色素更從6.8%降至安全的5.7%，成功解除糖尿病隱憂。

許書華醫師在粉專分享這起收治個案。陳先生平時穿梭在無數會議中，連好好吃頓飯都是奢侈，為求省時，餐餐仰賴精緻澱粉與高油脂食物快速解決；假日為了放鬆，又跟著偏愛澱粉的太太，不知不覺吃下過量碳水化合物。

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在久坐、高壓與飲食失衡的交織下，即便陳先生一直保有重訓習慣，也嘗試過各種直銷產品，體態與血糖依然持續惡化。直到這次健檢報告上的紅字徹底敲響警鐘，他才下定決心走入診所求助。

許書華點出許多職場男性的共同困擾。她進一步說明，從激素平衡角度來看，長期高壓會使皮質醇上升，若加上頻繁攝取精緻澱粉與高脂食物，血液中將長時間充斥過高的胰島素，導致身體接收到的指令主要為「儲存脂肪」。她強調，在這種生理環境下，就算拚命重訓或吃保健品，「只要源頭的激素訊號沒有修復，努力都會事倍功半」。

為此，許書華替陳先生重新擬定策略，不強調痛苦的少吃，而是把重點放在「重新建立正確的飲食結構」與「修復代謝訊號」，並從以下2大方向著手調整：

1. 精準擇食

療程中沒有剝奪病患吃澱粉的權利，而是引導他每天改吃1～2種原型澱粉，取代過去習慣的精緻碳水化合物。許書華解釋，這個微小的改變是穩定血糖的關鍵，能降低胰島素大量分泌的頻率，重新啟動身體燃燒脂肪的開關。

2. 調整重訓後的營養補充

經過重新檢視，陳先生才發現自己原本在運動前後補充的食物，反而成了隱藏的「血糖地雷」。經建議後，他改以優質的乳清蛋白為主，讓每一次的訓練都能真正轉化為修復肌肉、提升代謝的助力。

這套不挨餓的策略很快就收到正向回饋。許書華表示，陳先生經過8週的調整，體重從82公斤穩步降至74公斤，內臟脂肪下降3個單位，體脂率更是從30%狂降至25%。最讓他振奮的是，原本居高不下的糖化血色素從6.8%下降到5.7%，不但順利拆除糖尿病引信，也讓他重拾自信，笑喊：「瘦下來後，我真的覺得自己不一樣了。」