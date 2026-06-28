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別再怪酸性體質！蚊子「專叮4類人」　醫：體型大、愛喝酒都危險

▲蚊子叮,蚊子,叮咬,包包。（圖／記者謝承恩攝）

▲喜歡喝酒、吃辣者，以及體型較大者，極容易成為蚊子叮咬的目標。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣炎熱又潮濕，蚊子大軍們蠢蠢欲動！而自認是「人體捕蚊燈」的民眾，總是納悶「為什麼蚊子只咬你？」對此，皮膚科醫師吳仁欽指出，同一個房間裡，有人被叮到懷疑人生，有人卻安然無恙，原因與二氧化碳濃度、皮膚揮發物、體溫與散熱和視覺顏色有關。他強調是否會被蚊子叮上，不是運氣問題，「不要再說酸性體質了」。

皮膚科診所院長吳仁欽在粉專發文衛教，蚊子挑選叮咬的對象，從來不是隨機選擇，牠靠的是一套精密的感官系統。首先是「二氧化碳濃度」，他解釋，蚊子在數十公尺外就能精準偵測，因此呼出濃度明顯較高的族群，包括運動後、體型較大者以及孕婦，都容易成為最先被鎖定的目標。

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不僅如此，吳仁欽也說明，蚊子靠近人體時，會分析皮膚表面的化學訊號，如乳酸、氨氣、皮脂分解產生的脂肪酸等「皮膚揮發物」，由於每個人的皮膚菌叢不同，因此「氣味輪廓」也因人而異。

吳仁欽進一步表示，飲酒或攝取辛辣食物，會促進血液循環、擴張微血管，進而導致體表溫度上升與排汗增加，這對蚊子的「熱感應器」來說是強烈誘因。

除了上述的種種危險因子，研究顯示「蚊子偏好深色系」，如黑色、深藍色和紅色。吳仁欽示警，這類深色衣物同時也較吸熱，進一步提高體表溫度，再度踏入蚊子喜愛高溫的陷阱中。

吳仁欽強調，族群中被叮最多的人，往往同時具備多項高強度訊號，「不是運氣問題，是生理條件的綜合結果。」不想成為蚊子的盤中飧，懂得避開4大地雷，保你耳根清靜不搔癢。

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關鍵字： 蚊子 體溫 二氧化碳濃度 皮膚揮發物 視覺顏色 酸性體質 皮膚科 吳仁欽醫師

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