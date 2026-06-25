健保拍板1億元「擴大癌症NGS檢測」　搶救兒科重症給付再加碼

▲健保署召開醫療服務共同擬訂會議，健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒科、重難症科別醫療人力流失，健保署今（25）日召開醫療服務共同擬訂會議，確定針對兒童重症住院診察費加碼，提高生產及急重難點數、調整住院護理費；針對民眾端，則擴大NGS給付癌別，增列部分乳癌病人檢測、卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜擴增檢測，預計約5,100名癌友受惠，相關項目總計將挹注54億元，支付標準調整部分，最快9月1日生效。

健保署於6月3日召開協商會議，並於今日召開醫療服務共同擬訂會議，會中確定4項支付標準調整，挹注33億元，也確認護理費調整將挹注21.37億。

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健保署長陳亮妤說明，首先是「優化兒童重症醫療」，針對未滿19歲之住院診察費再加成10%，並提升15項先天性心臟病手術支付，調幅8%-104%，合計挹注2.15億元。

第二項是「提高生產及急重難點數」。其中生產部分，一般生產調升50%，以自然產為例由21,420點提升至32,130點；高危險妊娠調升1倍，由30,598點提升至61,197點；困難複雜生產調升2倍，由35,781點-47,288點提升至107,342點-141,863點，共挹注17.65億元。

至於重症部分，針對整形外科、神經外科、骨科、精神科、消化系外科及大腸直腸外科共90項手術處置或治療費，手術處置費由2,863點-105,371點提升至5,809點-241,734點，治療費調幅則介於20%-100%之間，共挹注11.86億元。

第三項為「擴大NGS給付癌別」，陳亮妤說明，將增列荷爾蒙受體（HR）陽性、第二型人類表皮生長因子接受體（HER2）陰性乳癌之早期病人BRCA1/2檢測，局部晚期或轉移性病人增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，以及卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜擴增檢測「同源重組修復缺失（HRD）」，預計約5,100名癌友受惠，共挹注1億元。

第四項「提升早療點數」陳亮妤說，將放寬「早期療育門診醫療給付改善方案」收案條件，並將「以家庭為中心之早期療育整合費」由1,000點提升至2,000點，由每季改為每二個月申報一次，預計5400名兒童受惠，共挹注1600萬元。

本次另外也針對「護理費」進行調整，陳亮妤表示，114年已調升急性一般病床25億，115年再增編調整，包含急性病床（含特殊病床），調升5%，共挹注15.10億；慢性病床（含慢性精神病床），調升10 %，共挹注3.21億；偏鄉醫院護理費，加成由現行15 %加一倍，調升至30 %，共挹注3.06億。

健保署表示，護理費總共挹注21.37億，除由編列護理費20億支應，其餘將由其他部門「促進醫療服務診療項目支付衡平」項下專款支應，不影響醫院點值。