空氣清淨機可過濾塑膠微粒　專家：電扇「吹錯方向」會降低效果

▲許多人在夏天同時吹電扇、開冷氣與空氣清淨機，卻不知電扇吹的方向恐影響空氣清淨機效果。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

台灣天氣濕熱，有過敏體質的人又多，冷氣、電扇和空氣清淨機，幾乎已成為家庭標配。國內最新研究發現，即使有開空氣清淨機，但電扇「吹錯方向」，室內仍恐充斥有害的塑膠微粒；專家說，電扇不宜直吹空氣清淨機，以免降低清除效率，且應定期清潔桌面、地板，以防塑膠微粒大量堆積。

針對此研究，研究團隊成員、中國醫藥大學公共衛生學系副教授榮建誠表示，塑膠微粒研究過去多聚焦於飲用水和海洋環境，空氣中濃度高低相對探討較少，且現代人多數時間待在室內，因此團隊在真實的辦公室環境使用冷氣、電扇和空氣清淨機等設備，並個別評估空氣清淨機降低室內塑膠微粒有多大效果。

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榮建誠指出，國外多項研究發現室內塑膠微粒濃度高於室外，但國內研究顯示，台灣室外濃度有時反而較高，代表室外空氣可能是室內塑膠微粒的重要來源，不過使用空氣清淨機仍可降低暴露。

此研究並發現，不論開窗、關窗或搭配冷氣使用，濾網式空氣清淨機都能降低室內塑膠微粒濃度。榮建誠說，這類空氣清淨機原理類似口罩，其透過氣流吸入空氣，再利用濾網攔截微粒，而研究團隊檢查使用過的濾網，也確實發現附著不少塑膠微粒，驗證其具有過濾效力。

不過，榮建誠也說，研究驗證的是濾網式空氣清淨機，不代表不同原理的產品都有相同效果，例如負離子式、UV／光觸媒等類型，其清除塑膠微粒的效果，仍缺乏證據。

另研究發現，室內塑膠微粒多為碎片狀，粒徑以3至25微米為主，材質以聚醯胺居多。榮建誠指出，這類塑膠微粒可能來自室外老化塑膠製品，例如長期曝曬的交通設施，輪胎磨耗也是重要來源之一。

▲電扇若使用不當，會降低空氣清淨機清除塑膠微粒的效率 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

值得注意的是，同時使用電扇及空氣清淨機，室內塑膠微粒濃度反而上升。榮建誠分析原因，「應該是電扇吹起桌面、地板已沉降的塑膠微粒」，這時若又開窗，室外塑膠微粒還會進入室內，進一步加重污染；即使關窗吹冷氣，但電扇若正對空氣清淨機吹，仍恐擾亂進氣氣流，降低過濾效率。相關成果日前已發表於國際知名公衛期刊《Environmental Pollution》。

由於盛夏電費高，許多民眾開冷氣仍會搭配電扇，榮建誠建議，除應避免電扇直吹空氣清淨機，並需定期更換濾網、清潔居家環境，才能維持較好的空氣品質。