菜花復發率4成！醫示警：HPV恐潛伏多年　穩定伴侶也有風險

▲醫師提醒，HPV可能在體內潛伏多年，穩定性伴侶也不可大意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

HPV（人類乳突病毒）感染相當普遍，其中低危型第6、11型可能引起俗稱「菜花」。不少男性認為菜花只是表面問題，處理過就好，但其實菜花治療後的復發率可能高達4成。羅詩修表示，即使清除表面病灶，只要病毒仍潛伏體內，當壓力增加、作息不規律或免疫力下降時，就可能再次復發，且穩定伴侶不等於零風險，過去感染可能多年後才浮現。

許多人誤以為「菜花只是皮膚病」治好就沒事。但泌尿科醫師羅詩修指出，感染低危型HPV而導致菜花的患者，往往也代表其身體免疫屏障已對HPV門戶大開，極可能同時或先後感染高致癌型HPV，如台灣常見的第16、52、58型，這也導致未來罹患其他HPV相關癌症（如口咽癌、肛門癌、陰莖癌）的風險，比一般人高出數倍甚至數十倍。

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另外，「有固定伴侶就代表安全」的說法，羅詩修則直言，HPV感染可能來自多年以前的親密接觸，而非現在的關係狀態，過去可能有的風險不會因為生活的改變自動歸零，就像是一筆多年前留下、尚未被真正結清的隱形債務，平時沒有感覺，但在免疫力降低或壓力升高時，風險就可能重新浮現。

面對HPV要在風險真正放大前，先把防護做足。羅詩修提醒，HPV感染往往沒有明顯症狀，許多人直到出現菜花或相關疾病時才驚覺感染，由於病毒可能長期潛伏體內，感染風險並不會隨著時間自然消失，即使透過電燒、冷凍或藥物治療清除表面病灶，只要病毒仍潛伏體內，當壓力增加、作息不規律或免疫力下降時，就可能再次復發，因此無論男女，都應建立正確的HPV防治觀念，建議接種HPV疫苗，降低感染及疾病發生風險。

