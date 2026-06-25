吃冰、喝冰飲不會讓子宮肌瘤變大　醫曝5守則：經期最好別碰

▲醫師建議，經期要少吃冰品。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

子宮肌瘤患者「到底能不能吃冰」 一直是熱門話題。對此，中醫師表示，目前並沒有醫學證據顯示冰品會直接讓子宮肌瘤變大，但仍建議掌握「經期少吃、避免空腹、適量淺嚐、少選高糖冰品、留意身體反應」等5大原則，以降低經痛、腹脹及經血排出不順等不適症狀發生的風險。

中醫師周宗翰醫師指出，從現代醫學角度來看，冰品與子宮肌瘤增生之間並無直接因果關係，也不會因為喝下一杯冰飲就讓肌瘤快速惡化，不過中醫認為子宮肌瘤的形成與氣滯、血瘀、痰濕及體質失衡等因素有關，若長期大量攝取寒涼食物，可能影響脾胃運化功能，進而干擾氣血循環，讓部分婦科症狀更加明顯。

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周宗翰表示，特別是本身容易手腳冰冷、疲倦、月經有血塊或經痛問題的女性，更應注意冰品攝取頻率，臨床上也常見患者在大量食用冰品後，出現下腹悶脹、經痛加劇或經血排出不順等情況。

至於如何吃冰比較安全？周宗翰建議，月經期間應盡量減少冰品攝取，因為子宮在經期需要良好的血液循環來幫助經血排出，若攝取過多寒涼食物，可能導致血管收縮，使經痛或血塊問題更加明顯，此外，也應避免空腹食用冰品，以免刺激胃腸道，影響消化功能。

在份量方面，偶爾品嘗冰品並無大礙，但不建議天天飲用含糖冰飲或頻繁食用冰淇淋等高熱量食品，尤其許多冰品最大的問題並非溫度，而是過高的糖分，高糖飲食可能增加肥胖風險、促進慢性發炎反應，並影響荷爾蒙代謝，對子宮肌瘤患者而言更需留意。

他也提醒，若每次吃冰後都容易出現腹瀉、腹脹、疲勞感增加或經痛惡化等現象，代表身體可能較不適合頻繁接觸寒涼食物，建議適度減少攝取，並觀察身體變化，若子宮肌瘤已合併經血量過多、貧血、明顯經痛或短時間內持續增大等情況，仍應盡快就醫評估。