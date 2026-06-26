長庚疼痛權威陳柏旭癌逝享年55歲　病患同僚不捨哀悼





▲長庚復健科醫師陳柏旭。（圖／取自陳柏旭醫師臉書）

記者洪巧藍／台北報導

國內疼痛治療權威、長庚醫院復健科醫師陳柏旭因病辭世，享年55歲，長庚醫院今日證實此事。陳柏旭曾發表超音波導引脊椎注射幫助下背痛病患，技術轟動國際醫壇，並獲頒復健界最高榮譽「連倚南獎」，卻在2022年診斷出罹患脂肉瘤，接受標靶治療時仍然堅持繼續做研究、看診，病逝消息一出，醫界同袍友人與病患皆感到不捨，紛紛到他個人臉書發文悼念。

長庚醫院今日發布新聞稿說明，本院復健科陳柏旭醫師，不幸於2026年6月25日因病辭世，享年55歲。

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陳柏旭醫師專精於肌肉骨骼復健、超音波導引介入治療、脊椎疼痛治療及再生醫學，長年投入肌肉骨骼超音波及疼痛介入治療之臨床服務、醫學教育與研究。

根據長庚醫院資料，陳柏旭是台大醫學系出身，畢業後先當了兩年的外科住院醫師，再選擇走復健科，將復健科外科化，把復健醫學帶入另一個層次。他最值得讓人津津樂道的成就，就是發展出將超音波運用於脊椎，進行導引注射來治療下背痛(超音波導引骶裂孔注射法(Ultrasound-guided caudal epidural injection)。

陳柏旭先前接受《緯來財經台》專訪時分享，20多年前都是在手術室執行X光透視導引注射，需接受輻射、等待手術室安排，因為治療不即時，讓病患飽受折磨，他當時剛從台大外科轉到長庚，在一趟差旅途中靈光乍現，「何不用超音波代替X光？」

陳柏旭後來第一篇超音波導引來做脊椎注射論文，即成功發表於著名麻醉科醫學雜誌，也因為此注射法的發明，得到台灣連倚南教授復健醫學教學研究發展基金會最佳年輕主治醫師研究獎的殊榮。

陳柏旭的發明幫助了這些受到疼痛困擾的患者，卻沒辦法拯救自己。當他51歲拚上教授職位、購入夢寐以求的賓士名車犒賞自己時，卻被診斷出罹患脂肉瘤，當時長庚醫院組成醫療團隊，全院上下一心把陳柏旭救回，他也體悟到「你怎麼待人，別人就會如何待你」，他後續一邊接受標靶治療，一邊重返崗位，不僅再度領取學術獎項，更堅持繼續開門診服務老病人。

陳柏旭過世消息傳出後，許多醫界同僚到他的臉書粉專悼念。長庚醫院表示，陳柏旭醫師始終秉持以病人為中心的醫療精神，即使於治療期間，仍持續關心病患、堅守醫療崗位，以專業與熱忱投入臨床照護，展現醫者仁心，其敬業精神與奉獻，深受同仁敬佩。

陳柏旭驟然辭世，長庚醫院全體同仁深感哀痛與不捨。陳醫師多年來對病患照護、醫學教育、臨床研究及專業發展之卓越貢獻，將長留同仁心中。長庚醫院謹向家屬表達最深切的慰問，並感謝社會各界的關心。為尊重家屬意願及維護其隱私，懇請各界給予家屬充分空間處理相關事宜。