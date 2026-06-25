一吃鹽酥雞就飆血壓小心「鹽敏感」體質　3種水果可助排鈉

▲聚餐吃太鹹可適量補充香蕉等高鉀水果，有助加速排出多餘的鈉。（圖／記者張一中攝）

記者邱俊吉／台北報導

許多人有這樣的經驗，和朋友同吃一桌熱炒、鹹酥雞，隔天血壓明顯飆高，對方卻沒事。醫師說，這可能是「鹽敏感性」高血壓，只要吃稍鹹，血壓便容易快速上升，建議若一時吃太重口味，可適量補充香蕉、奇異果、火龍果等高鉀水果，有助排出多餘鈉離子。

振興醫院臉書分享，根據國際知名醫學期刊《Hypertension》研究，部分高血壓患者屬於鹽敏感性高血壓，攝取較多鹽分後，血壓比較容易升高，因為一般人可透過尿液排出多餘鈉離子，但鹽敏感體質者排鈉能力差，鈉與水分常滯留體內，血管壓力會增加，也使血壓對鹽分格外敏感。

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一般高血壓多是長期累積造成，而鹽敏感者可能只要一餐重鹹飲食，血壓即明顯波動，高危險群包括長者、肥胖或代謝症候群患病人、更年期女性，以及有高血壓家族史者，都應留意日常鹽分攝取。

想知道自己是否屬於鹽敏感體質，不一定要接受基因檢測，可先嘗試低鈉飲食1至2周，若血壓明顯下降，就有較高機率屬於鹽敏感族群。民眾平時則可透過以下3招減少鈉攝取：

●看清食品營養標示。購買泡麵、洋芋片、微波食品等包裝食品前，養成查看鈉含量的習慣，注意成人每日鈉攝取量建議不超過2400毫克，約等於6公克食鹽，不少加工食品一份便可能超標。

●善用天然辛香料提味。減鹽不代表食物沒味道，可利用蔥、薑、蒜、香菜、檸檬汁或九層塔等天然辛香料增加風味，減少醬油、豆瓣醬等高鈉調味料。

●多吃高鉀水果助排鈉。若聚餐吃太鹹，可適量補充香蕉、奇異果、火龍果等富含鉀離子的水果，可加速將多餘鈉排出體外。