ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

持有電子煙最重罰10萬　國健署：1個月緩衝期可主動繳回

▲▼ 電子煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲衛福部修法加重持有電子煙裁罰。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部6月拍板新一波《菸害防制法》修正草案，提高電子煙相關罰則，未來持有可依法沒入，另可裁罰3萬至10萬元。國健署署長沈靜芬今日表示，等待立法院審議、總統公布後，會有1個月緩衝期，也會規劃電子煙自動放棄及回收機制，讓持有者能主動繳回違法產品，避免觸法。

行政院會今日將通過《菸害防制法》部分條文修正草案，針對製造、輸入、販賣及供應電子煙等行為，依違法情節、危害程度及數量等因素，納入刑事責任規範，情節重大最高可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科罰金。另持有電子煙者，罰鍰金額提高3萬元至10萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界也相當關注執法人力是否足夠，沈靜芬則表示，中央每年都會編列相關預算去補助地方衛生局執行稽查業務，近年指定菸品管理和電子煙查緝需求增加，這部分都有足夠預算，衛生局人力也足夠。

沈靜芬強調，修法重點並非要讓單純持有電子煙的人面臨刑責，主要是希望透過提高罰鍰及加重上游供應鏈處罰，讓民眾認識電子煙危害。

國健署提醒，使用電子煙者可能出現多種症狀，包括輕微的呼吸道不適、急性氣道損傷、肺實質肺炎、肺泡水腫、低氧性呼吸衰竭和死亡，這種損傷和宿主反應的組合在臨床上被稱為急性呼吸窘迫症候群（ARDS），與吸菸一樣，吸入電子煙氣溶膠中所含的化學物質會引發肺部發炎反應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

關鍵字： 電子煙 加熱菸 菸害防制法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

12種小三現形！心理師點名「最難防類型」：佩服她每句話都貼心

快訊／超商「林聰明、阜杭飯糰」都用到致癌油　232品項一次看

13歲弟脖子黑黑洗不掉！醫問「家人有糖尿病嗎」　揭5大代謝警訊

關節炎常用老藥恐釀致命過敏　長庚研究破解關鍵基因

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

快訊／石崇良宣布致癌油「232項產品」全部預防性下架

快訊／食藥署公布致癌油「232項產品」明細　已回收逾43噸

快訊／未依法通報致癌油　北市重罰「南僑油脂」300萬元

讀者迴響

回到最上面