持有電子煙最重罰10萬　國健署：1個月緩衝期可主動繳回

▲衛福部修法加重持有電子煙裁罰。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部6月拍板新一波《菸害防制法》修正草案，提高電子煙相關罰則，未來持有可依法沒入，另可裁罰3萬至10萬元。國健署署長沈靜芬今日表示，等待立法院審議、總統公布後，會有1個月緩衝期，也會規劃電子煙自動放棄及回收機制，讓持有者能主動繳回違法產品，避免觸法。

行政院會今日將通過《菸害防制法》部分條文修正草案，針對製造、輸入、販賣及供應電子煙等行為，依違法情節、危害程度及數量等因素，納入刑事責任規範，情節重大最高可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科罰金。另持有電子煙者，罰鍰金額提高3萬元至10萬元。

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外界也相當關注執法人力是否足夠，沈靜芬則表示，中央每年都會編列相關預算去補助地方衛生局執行稽查業務，近年指定菸品管理和電子煙查緝需求增加，這部分都有足夠預算，衛生局人力也足夠。

沈靜芬強調，修法重點並非要讓單純持有電子煙的人面臨刑責，主要是希望透過提高罰鍰及加重上游供應鏈處罰，讓民眾認識電子煙危害。

國健署提醒，使用電子煙者可能出現多種症狀，包括輕微的呼吸道不適、急性氣道損傷、肺實質肺炎、肺泡水腫、低氧性呼吸衰竭和死亡，這種損傷和宿主反應的組合在臨床上被稱為急性呼吸窘迫症候群（ARDS），與吸菸一樣，吸入電子煙氣溶膠中所含的化學物質會引發肺部發炎反應。

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