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找不到女醫師！婦拖2年「半邊屁股爛掉」包尿布　醫嘆：恐是癌

▲平時有便祕困擾的人要小心痔瘡找上門。（示意圖／ETtoday資料照）

▲婦人屁股上的病灶已吃穿皮膚，讓醫師高度懷疑是肛門癌，立即將她轉介至大醫院。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少民眾身體出現異狀，常因病灶位置尷尬而諱疾忌醫，反而拖出大毛病。大腸直腸科醫師賴依伶日前分享一起驚悚病例，一名年約50～60歲的保守女病患，因肛門長出凸起物卻羞於就醫，苦尋不著女醫師便一路拖延。直到病灶嚴重破皮、流湯，只能「包著尿布」來看診，檢查後才發現半邊臀部已經潰爛，高度懷疑是肛門癌。

賴依伶醫師在醫師好辣節目中指出，該名女病患個性害羞保守，進到診間後主訴肛門旁邊有凸出物，且症狀已經持續1、2年。當被問及為何拖到現在才來看診時，婦人無奈表示，這幾個月發現凸出物有越來越大的趨勢，不僅破皮、感覺濕濕的，甚至開始流出分泌物，這才驚覺不對勁。

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「這病人躺上去我一看，大概左半邊屁股的肉，一半都是紅腫的！」賴依伶回憶，當時婦人的患部已經嚴重裂開，且病灶範圍不只侷限在肛門口。她當下立刻向病患坦言，這狀況完全與痔瘡無關，「你這個很有可能是肛門癌，已經往旁邊吃穿過去，整個皮膚已經沒有完整的。」由於情況極度嚴重，賴依伶當機立斷，立刻將婦人轉介至大醫院接受後續治療。

面對如此嚴重的患部，賴依伶推斷病情絕對不可能只有短短2、3個月，至少已經拖延了1、2年。婦人這才坦承，因為一直覺得不好意思，加上找不到女醫師，才會不斷逃避就醫。賴依伶對此也感到相當震驚，直言：「妳居然還能夠坐在椅子上，我也是滿驚訝的。」因為婦人的半邊屁股幾乎已經爛掉，分泌物量極大，就診時甚至必須包著尿布。

賴依伶也藉此呼籲，當發現身體出現異常狀況時，千萬不要延誤就醫。無論最後是否能順利找到同性別的醫師看診，都應把「及時治療」擺在第一位。

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