吳明賢病倒前憂「內科醫師招收創新低」　衛福部將了解原因

▲台大醫學院院長吳明賢，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫學院院長吳明賢23日驚傳OHCA送醫，他在病倒前兩天才在個人臉書po文，掛心今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%，創下歷史新低。衛福部醫事司表示，過去5年內科住院醫師招收率維持在8成5以上，若今年掉下來確實是一個警訊，已經請醫學會協助了解可能原因，再來因應。

吳明賢目前為內科醫學會理事長，他日前發文指出收到醫學會秘書處傳來訊息，確認今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%，創下歷史新低。其實最近幾年，內科招收住院醫師差強人意，無法招滿足額，且逐年下降。

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吳明賢文中憂心表示，沒有足夠的內科醫師，未來的醫療體系將難以支撐，呼籲政府與醫療當局必須正視結構性問題：改善待遇、合理給付、建立支持系統，讓內科成為值得投入的專業。

衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪表示，目前對相關數字仍需進一步確認，衛福部通常是在醫學畢業生做完分科申請，8月1日住院醫師報到、起訓後，才能掌握最準確、接近實務的數據。

劉玉菁坦言，人力狀況需觀察長期趨勢，然而內科住院醫師過往五年招收率維持在85%至90%，今年如果有掉下來，確實是一個警訊，內科醫學可能初步掌握資訊，醫事司已與醫學會聯繫協助了解今年招收情況異常下降的可能原因。

劉玉菁指出，內、外、婦、兒及急診等醫療體系基礎科別，以及重症醫療相關人力，都是政府持續關注項目。相關人力維持，政府自105年重啟重點科別公費醫師制度，針對內、外、婦、兒、急五大科培育人才。第一期計畫招收500人，每年100人；第二期擴增至750人，每年招收150人，公費醫師培育完成後，原則上需服務約6至10年。

針對辛苦科別給付問題，劉玉菁表示，健保支付制度將朝向「不同工不同酬」方向調整，較高難度、較高負荷的醫療服務與科別，應在支付標準上合理反映，目前健保署持續檢討相關制度。此外，近年推動「健康台灣深耕計畫」，其中醫療人力穩定是重要主軸之一。

健保會執秘周淑婉昨日受訪也提到，衛福部今年的政策目標，已承諾會加速引進新藥新科技、提升支付標準合理性，強化照顧兒童、急重難罕病人需求醫療品質，人力缺乏科別狀況如何扶持改善等。