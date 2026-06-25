詐騙判刑禁任長照機構負責人　衛福部修法同步補強退場機制

▲衛福部修改長照機構管理辦法，加強力道防堵詐騙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

近年詐騙案氾濫，為加強保護失能、弱勢長照服務對象，衛福部預告修正相關管理規定，未來長照機構負責人若犯詐欺、背信、侵占或貪污等罪，只要判處有期徒刑確定，即不得擔任負責人；草案亦同步將災害潛勢評估法制化，並建立更明確的機構退場機制。

針對衛福部預告修正《長期照顧服務機構設立許可及管理辦法》部分條文，長照司副司長吳希文說，此次修法重點首先是提高長照機構負責人的資格門檻，將現行須因詐欺、背信、侵占或貪污等罪判處有期徒刑一年以上確定，才不得擔任負責人的規定，加重為只要判處有期徒刑確定即不得擔任。

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吳希文說明，修法主要有2項考量，首先是補強制度漏洞，實務上部分詐欺、背信等案件，可能因判刑未滿一年，甚至可易科罰金，而無法依現行規定排除擔任長照機構負責人，但這類人等若投入長照產業，仍恐提高服務風險，故有必要加嚴資格限制。

其次則是基於公共利益及風險預防。吳希文指出，長照機構服務對象多為失能者及弱勢族群，機構負責人的品行與操守，不僅影響機構經營，也攸關服務對象財產安全與整體權益，因此資格審查應更加嚴格。

除提高負責人資格門檻外，草案另新增長照機構申請設立時，須檢附土壤液化、淹水及活動斷層等災害潛勢評估。吳希文表示，此要求自2022年起便已透過行政函釋，要求地方政府納入籌設許可審查，這次是正式入法，讓制度有更明確法源依據，不過近年地方政府在執行上，並未因相關評估出現重大審查問題。

此外，草案並建立更明確的退場機制，規定長照機構取得設立許可後，若2年內未提供個案服務，主管機關可廢止相關許可。吳希文說明，過去有部分機構設立後遲未提供服務，尤其居家式機構，因設立門檻較低，此情況較常見，地方政府卻仍須挹注人力、經費辦理查核，故希望透過修法，賦予地方政府更明確裁量權，提升長照資源管理效率。