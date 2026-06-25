脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了

▲不少人脖子冒出一顆顆肉芽，覺得不好看，求診想處理掉。（圖／林昀萱醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少民眾照鏡子發現脖子、腋下狂冒「小肉芽」，總覺得有礙觀瞻。皮膚科醫師林昀萱提醒，這些在醫學上稱為「皮膚贅生物」的小顆粒，雖在40歲以上族群很常見，但這並非中年人專利，小孩身上也可能會長，且背後可能隱藏內分泌警訊，絕對不可輕忽！每當門診遇到患者長出大量肉芽時，她心裡的第一個念頭往往是：「這患者最近有測血糖嗎？」

林昀萱醫師在粉專「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」發文說明，民眾不必過度恐慌，這類小顆粒幾乎都是良性的，不會演變成癌症；不過數量通常會隨著年紀增長而越長越多。

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除了常見的慢性摩擦或是懷孕時的荷爾蒙變化會導致小肉芽生成，近年的研究更帶來了不同的觀點。林昀萱指出，皮膚贅生物與肥胖、胰島素阻抗及糖尿病之間，可能存在密切關聯。

值得注意的是，「小朋友也會長，而且不能輕忽！」林昀萱引述美國研究發現，長有皮膚贅生物的孩童，其肥胖與罹患第二型糖尿病的比例較高，也較常出現高血脂、高血壓等問題；甚至約有1/4的孩童會同時伴隨「黑色棘皮症」，也就是在脖子、腋下等處的皮膚出現變黑、摸起來粗糙厚實的狀況。

如果發現身上的小肉芽出現越長越多或逐漸變大的趨勢，林昀萱建議，民眾在處理外觀肉芽的同時，最好也順便安排抽血檢查，確認自身的空腹血糖、糖化血色素與血脂肪數值，並同步檢視腰圍及體重，以排除是否患有多囊性卵巢症候群、甲狀腺疾病等內分泌異常問題。

坊間常流傳用線把肉芽綁住使其壞死，或是直接拿指甲剪硬剪等偏方。對此，林昀萱呼籲民眾千萬別自己動手，一旦處理不慎，不但容易導致流血不止或引發感染，若該顆粒根本不是單純的皮膚贅生物，反而會延誤治療時機。

醫師提醒，若小肉芽出現「快速變大」、「外觀不正常」或「反覆流血」等3大異狀，務必盡快就醫，交由專業醫師評估是否需要進一步檢查與處置。

參考文獻：Ref :

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