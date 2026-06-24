腹脹喘不過氣竟是卵巢癌　標靶藥「維持治療」降6成死亡風險

▲女性反覆有腹痛、腹脹等不適，要注意卵巢癌風險。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

女性別以為腹脹、食慾差只是腸胃問題，要注意卵巢癌風險。一名61歲婦人因腹脹、腹痛及喘不過氣就醫，檢查發現骨盆腔有大型腫瘤，且合併胸水、腹水，進一步確診第4期卵巢癌，所幸經化療、手術及標靶藥物「維持治療」後，目前病況穩定，影像檢查未見復發。

收治個案的台北慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師楊牧峻說，患者就醫時已出現胸水及腹水，檢驗均發現癌細胞，確認為卵巢癌轉移，故醫療團隊先安排3次化療，待腫瘤縮小後，再以減積手術清除病灶，術後另進行3次化療，日前腫瘤指數已恢復正常，仍持續接受標靶維持治療。

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▲婦人接受治療前，卵巢癌已轉移腹膜，腹腔均是腹水。（圖／台北慈院提供）

楊牧峻指出，卵巢癌被稱為「沉默婦癌」，早期症狀不明顯，常見腹脹、下腹不適、噁心、食慾不振等，容易被誤認為腸胃問題，加上目前缺乏成熟、有效的普篩工具，約7成患者確診時已是第3、4期。

此外，楊牧峻表示，許多患者發現時雖屬晚期，不過卵巢癌對化療反應不錯，約7成病人可獲得良好療效，只是容易復發，約7成晚期個案會在3年內面臨復發，故後續的維持治療相當重要。

針對維持治療，楊牧峻說，包括血管生成抑制劑及PARP抑制劑，其中PARP抑制劑的使用須透過基因檢測，先評估是否具有BRCA基因突變或HRD（同源重組修復缺失）；國內約25%卵巢癌案例帶有BRCA基因突變，約半數具有HRD，人數不少，故健保自去年起已擴大給付符合條件的患者使用PARP抑制劑，其可降低50%至60%的復發、死亡風險，部分病人的5年存活率更可提升至60%左右。

楊牧峻提醒，若持續出現腹脹、下腹不適或腸胃症狀反覆發作，經治療仍未改善，應進一步接受超音波或電腦斷層檢查；若家族有乳癌或卵巢癌病史，最好與醫師討論基因檢測並定期追蹤，以利及早發現、治療。