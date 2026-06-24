明年健保總額成長範圍出爐「高推估5.5%」　財務規模將破兆

▲健保會執行祕書周淑婉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保會今（24日）討論「116 年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，健保會表示，明年低推估為2.619％，高推估為5.5％，安全準備金皆超過法定1個月下限，且不論採高低推估，財務規模都將正式突破兆元。接下來草案將送行政院核定，健保會預計9月正式協商。健保會委員也特別談論到近期台大醫學院院長吳明賢送醫搶救一事，感嘆醫界真的很辛苦。

台灣進入高齡化社會，就醫需求不斷成長，健保總額114年、115年連續兩年以5.5%成長率封頂，今年（115年）健保總額已經達到9,883億元，若加入公務預算挹注，已達「兆元經濟」規模，明年是否會連三年成長達天花板受到關注。

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健保會今日開會討論衛生福利部「116 年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」（草案）諮詢暨中央健康保險署併提財務試算案，健保會執行秘書周淑婉會後受訪表示，健保成長率低推估為2.619％，高推估為5.5％（總額範圍約在10149.55億至10434.49億），安全準備金1.01至1.4個月之間，符合1至3個月法定範圍，不影響健保一般保費調漲。

周淑婉指出，會議中委員都很肯定醫界，特別是這兩天傳出吳院長到院前心肺功能停止（OHCA）事件，深感醫界相當辛苦，有特別關注醫療人力、薪資等問題，且近幾年健保總額成長率都不低，主要就是回應醫事人員的辛勞，提醒後續財務配套應該要有長遠的規劃，例如在不希望調漲保費前提下，能有更多公務預算挹注。

周淑婉表示，會議中代表也有提到，醫療服務成本、藥價年增率推估和實際仍有落差，衛福部相關估算是依主計總處資料進行，後續已請相關單位納入實務採購情形檢討，使數據更貼近臨床與市場現況。「分級醫療」繼續強化與落實，特別是從大醫院轉至地區醫院或者基層診所「下轉」的部分是否能更加落實。

另一方面，去年行政院核定健保總額時，曾要求針對自費醫療強化管理跟監督的機制，委員今日也特別提出，周淑婉強調，針對自費醫療管理，衛福部長石崇良十分重視，已交代醫事司跟健保署研議監督管理。

吳明賢病倒前兩天才在臉書發文，憂心指出內科住院醫師招募創新低，媒體問及會議中是否有討論到救命科別支付標準等事宜？周淑婉表示，衛福部今年的政策目標，已承諾會加速引進新藥新科技、提升支付標準合理性，強化照顧兒童、急重難罕病人需求醫療品質，人力缺乏科別狀況如何扶持改善等。

周淑婉指出，明年度的健保總額範圍草案經衛福部彙整後，就會呈報行政院參考，採低推估跟高推估還是要行政院說了算，按過往時程，行政院會在7、8月左右核定，再交由健保會於9月正式展開總額協商。