「極低體重早產兒」返家照顧成難題　國泰推共照病房手把手教學

▲極低體重早產兒照護不容易，國泰醫護團隊手把手教學新生兒爸媽。（圖／國泰醫院提供，下同）



記者洪巧藍／台北報導

低於1500公克的「極低體重早產兒」，因為重要器官尚未發育成熟，常需在新生兒加護病房接受長達數周、甚至數月的密集照護，家屬往往無法直接參與，導致不少早產兒父母在孩子即將出院返家時，面臨照護經驗不足、再住院風險升高等多重挑戰。國泰醫院為此打造「高危險新生兒出院家屬共照病房」，協助即將出院的高危險新生兒父母提升獨立照護寶寶的能力與信心。

國泰綜合醫院兒童醫學部新生兒科主任洪依利指出，以家庭為中心的高危新生兒照顧模式，其實在歐美及日本等國已行之有年，此次結合遠端監控與社交情緒學習（Social Emotional Learning, SEL ）介入模式，率先成立共照病房，透過模擬居家環境、家庭共同參與及跨專業團隊支持，協助家屬提升親職韌性。

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今年五月出生時體重僅1,332公克的早產寶寶吳小弟弟，是高危險新生兒出院家屬共照病房成立後入住的小病人。吳小弟的母親在懷孕中期被診斷出子癲前症及胎兒生長遲滯，住院期間呼吸急促、血壓偏高，經產科醫護團隊積極妥善安胎與密切控制血壓兩星期後順利生產。

吳小弟於出生六週後轉入共照病房，母親分享，剛開始面對體重僅兩公斤左右、身體柔軟脆弱的寶寶時，連餵奶和洗澡都感到手足無措，所幸護理師全程陪伴與指導，不僅協助建立照護技巧，也教導新生兒基本急救知識，大幅減輕返家後的焦慮與壓力。

▲國泰綜合醫院打造「高危險新生兒出院家屬共照病房」。

洪依利表示，入住「高危險新生兒出院家屬共照病房」期間，由父母擔任主要照顧者，護理師從旁指導與協助，如教導家長如何透過觀察新生兒表情、姿勢或情緒，掌握寶寶需求。同時，病房特別建置遠端生命徵象即時監測系統，並提供親子共讀設施，在促進親子互動與情感連結的同時，也兼顧新生兒照護安全，讓家長能在返家前提早適應實際照護情境，降低出院後的不安與壓力，實踐以家庭為中心的新生兒全人發展照護理念。

國泰醫院兒童醫學部新生兒科教授謝武勳表示，胎兒生長遲滯的早產兒除出生時容易出現低血糖、低體溫等問題外，即使體重於幼兒時期追上同齡孩童，成年後仍可能面臨代謝症候群等健康風險，因此需要持續追蹤其營養與發展狀況。透過出院前共照機制，家長可更早掌握照護重點，為孩子未來健康奠定良好基礎。